Евро резко пошло вверх, доллар продолжает падать: курс на 9 апреля и как купить облигации в "Дії"

Курс валют НБУ

Нацбанк установил курс доллара на 8 апреля на 12 копеек ниже, чем курс на сегодня. Так, курс доллара завтра будет на уровне 43,37 гривен.

Курс евро на завтра Нацбанк установил на уровне 50,75 гривен. Это на 48 копеек дороже, чем курс сегодня.

Сколько будут стоить евро и доллар 8 апреля (Инфографика РБК-Украина)

Как приобрести облигации в приложении "Дія"

По состоянию на сегодня в приложении "Дія" можно приобрести 14 военных облигаций. Каждая из них - названа в честь украинских городов, которые пока находятся под российской оккупацией.

Алгоритм приобретения облигации очень прост:

Откройте приложение "Дія".

Выберите раздел Военные облигации.

Выберите облигацию, партнера и количество.

Подпишите и оплатите.

В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

Как сообщали в "Дії", с 15 апреля государственный Укргазбанк устанавливает комиссию за покупку военных облигаций в "Дії" на уровне 0,2%. Банк не получает прибыли от продажи ценных бумаг: эта сумма покрывает исключительно себестоимость транзакции.