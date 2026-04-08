Евро резко пошло вверх, доллар продолжает падать: курс на 9 апреля и как купить облигации в "Дії"

16:47 08.04.2026 Ср
2 мин
Есть ли комиссия по покупке облигаций в "Дії"?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: каким будет курс евро завтра (коллаж РБК-Украина)

Нацбанк снова опустил курс доллара на четверг, 9 апреля. В то же время европейская валюта резко подорожает.

Сколько будет стоить валюта завтра и как приобрести облигации в "Дії" - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Валютные резервы Украины заметно уменьшились: что говорят в НБУ

Главное:

  • Курс валют на 9 апреля: НБУ снизил официальный курс доллара до 43,37 грн, но евро существенно подорожал до 50,75 грн.
  • Военные облигации в "Дії": Сейчас в приложении можно приобрести 14 видов военных облигаций.
  • Новая комиссия: С 15 апреля Укргазбанк вводит комиссию в размере 0,2% за покупку военных облигаций через "Дію".

Курс валют НБУ

Нацбанк установил курс доллара на 8 апреля на 12 копеек ниже, чем курс на сегодня. Так, курс доллара завтра будет на уровне 43,37 гривен.

Курс евро на завтра Нацбанк установил на уровне 50,75 гривен. Это на 48 копеек дороже, чем курс сегодня.

Сколько будут стоить евро и доллар 8 апреля (Инфографика РБК-Украина)

Как приобрести облигации в приложении "Дія"

По состоянию на сегодня в приложении "Дія" можно приобрести 14 военных облигаций. Каждая из них - названа в честь украинских городов, которые пока находятся под российской оккупацией.

Алгоритм приобретения облигации очень прост:

  • Откройте приложение "Дія".
  • Выберите раздел Военные облигации.
  • Выберите облигацию, партнера и количество.
  • Подпишите и оплатите.
  • В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

Как сообщали в "Дії", с 15 апреля государственный Укргазбанк устанавливает комиссию за покупку военных облигаций в "Дії" на уровне 0,2%. Банк не получает прибыли от продажи ценных бумаг: эта сумма покрывает исключительно себестоимость транзакции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
