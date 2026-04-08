Евро резко пошло вверх, доллар продолжает падать: курс на 9 апреля и как купить облигации в "Дії"

Нацбанк снова опустил курс доллара на четверг, 9 апреля. В то же время европейская валюта резко подорожает.
Нацбанк установил курс доллара на 8 апреля на 12 копеек ниже, чем курс на сегодня. Так, курс доллара завтра будет на уровне 43,37 гривен.
Курс евро на завтра Нацбанк установил на уровне 50,75 гривен. Это на 48 копеек дороже, чем курс сегодня.
По состоянию на сегодня в приложении "Дія" можно приобрести 14 военных облигаций. Каждая из них - названа в честь украинских городов, которые пока находятся под российской оккупацией.
Алгоритм приобретения облигации очень прост:
Как сообщали в "Дії", с 15 апреля государственный Укргазбанк устанавливает комиссию за покупку военных облигаций в "Дії" на уровне 0,2%. Банк не получает прибыли от продажи ценных бумаг: эта сумма покрывает исключительно себестоимость транзакции.