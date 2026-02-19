Євро різко падає, долар стабільний: курс на 20 лютого та на що впливають валютні стрибки

Нацбанк різко опустив курс євро на 20 лютого після максимального росту вчора. Долар залишається стабільним, зниження лише на кілька копійок.
Скільки коштуватиме валюта завтра та яка причина різких стрибків євро - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Нацбанк встановив курс євро на 20 лютого на рівні 50,91 гривень, що на 34 копійки вище, ніж сьогодні.
Курс долара на 20 лютого трохи знизився - 43,26 (-3 коп).
Фото: курс валют НБУ на 20 лютого
За словами фінансового експерта Тараса Козака, зниження офіційного курсу пов'язане з тим, що євро трошки прогнулося до долара на міжнародних ринках.
"З ситуацією всередині України це ніяк не пов'язано", - зазначає він у коментарі РБК-Україна.
У свою чергу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі РБК-Україна пояснив, що на світовому ринку фіксується зниження євро до мінімальних за довгий період показників.
Крім того, експерт зазначає, що напруження перед вихідними зумовлене очікуванням рішення Верховного суду США щодо мит Трампа та можливими подіями в Ірані.
Глобальні чинники впливу
Світові ринки наразі знаходяться під тиском та коригуються. Основними факторами змін є:
Вплив на український ринок та роль НБУ
Слабкість євро на світових майданчиках відразу позначається на динаміці в Україні. Эксперт зазначає, що до цього Національний банк "притримував" євро і навіть виводив його на певні рівні, проте наразі повертає курс у комфортний для себе діапазон.
Для України курс євро є насамперед інфляційним чинником:
Прогноз щодо гривні: погодні умови та аграрії
Подальша доля національної валюти залежатиме від загальних тенденцій та погодних умов: