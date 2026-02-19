Евро резко падает, доллар стабилен: курс на 20 февраля и на что влияют валютные скачки

Нацбанк резко опустил курс евро на 20 февраля после максимального роста вчера. Доллар остается стабильным, снижение лишь на несколько копеек.
Сколько будет стоить валюта завтра и какова причина резких скачков евро - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Нацбанк установил курс евро на 20 февраля на уровне 50,91 гривен, что на 34 копейки выше, чем сегодня.
Курс доллара на 20 февраля немного снизился - 43,26 (-3 коп).
Фото: курс валют НБУ на 20 февраля (инфографика РБК-Украина)
По словам финансового эксперта Тараса Козака, снижение официального курса связано с тем, что евро немножко прогнулось к доллару на международных рынках.
"С ситуацией внутри Украины это никак не связано", - отмечает он в комментарии РБК-Украина.
В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК-Украина пояснил, что на мировом рынке фиксируется снижение евро до минимальных за долгий период показателей.
Кроме того, эксперт отмечает, что напряжение перед выходными обусловлено ожиданием решения Верховного суда США по пошлинам Трампа и возможными событиями в Иране.
Глобальные факторы влияния
Мировые рынки сейчас находятся под давлением и корректируются. Основными факторами изменений являются:
Влияние на украинский рынок и роль НБУ
Слабость евро на мировых площадках сразу сказывается на динамике в Украине. Эксперт отмечает, что до этого Национальный банк "придерживал" евро и даже выводил его на определенные уровни, однако сейчас возвращает курс в комфортный для себя диапазон.
Для Украины курс евро является прежде всего инфляционным фактором:
Прогноз по гривне: погодные условия и аграрии
Дальнейшая судьба национальной валюты будет зависеть от общих тенденций и погодных условий: