Євро різко падає, долар стабільний: курс на 20 лютого та на що впливають валютні стрибки

Нацбанк різко опустив курс євро на 20 лютого після максимального росту вчора. Долар залишається стабільним, зниження лише на кілька копійок.

Скільки коштуватиме валюта завтра та яка причина різких стрибків євро - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Курс на 20 лютого: НБУ встановив долар на рівні 43,26 грн, а євро - 50,91 грн. Євро впав одразу на 34 копійки.

НБУ встановив долар на рівні 43,26 грн, а євро - 50,91 грн. Євро впав одразу на 34 копійки. Причина стрибка: Зниження офіційного курсу зумовлене виключно світовими ринками.

Зниження офіційного курсу зумовлене виключно світовими ринками. Чинник Трампа: На ринках панує напруження через очікування рішень Верховного суду США щодо мит Трампа та загрозу нестабільності в Ірані.

На ринках панує напруження через очікування рішень Верховного суду США щодо мит Трампа та загрозу нестабільності в Ірані. Вплив на ціни: Євро є ключовим інфляційним чинником для України, оскільки від нього залежить вартість пального та більшої частини імпорту.

Євро є ключовим інфляційним чинником для України, оскільки від нього та більшої частини імпорту. Шанс для гривні: Стабілізація або зміцнення нацвалюти можливі найближчим часом, якщо з покращенням погоди аграрії почнуть активніше заводити виручку.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив курс євро на 20 лютого на рівні 50,91 гривень, що на 34 копійки вище, ніж сьогодні.

Курс долара на 20 лютого трохи знизився - 43,26 (-3 коп).

Фото: курс валют НБУ на 20 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Що кажуть експерти про валютні коливання

За словами фінансового експерта Тараса Козака, зниження офіційного курсу пов'язане з тим, що євро трошки прогнулося до долара на міжнародних ринках.

"З ситуацією всередині України це ніяк не пов'язано", - зазначає він у коментарі РБК-Україна.

У свою чергу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі РБК-Україна пояснив, що на світовому ринку фіксується зниження євро до мінімальних за довгий період показників.

Крім того, експерт зазначає, що напруження перед вихідними зумовлене очікуванням рішення Верховного суду США щодо мит Трампа та можливими подіями в Ірані.

Глобальні чинники впливу

Світові ринки наразі знаходяться під тиском та коригуються. Основними факторами змін є:

Статистика США: Вийшли непогані дані щодо ринку праці, що підтримало американську валюту.

Вийшли непогані дані щодо ринку праці, що підтримало американську валюту. Перетік капіталу: Спостерігається перетік капіталу в долар на тлі зростання цін на нафту.

Спостерігається перетік капіталу в долар на тлі зростання цін на нафту. Політичні очікування: Очікуються непередбачувані дії з боку Дональда Трампа перед вихідними, що створює додаткову нервозність у світі.

Вплив на український ринок та роль НБУ

Слабкість євро на світових майданчиках відразу позначається на динаміці в Україні. Эксперт зазначає, що до цього Національний банк "притримував" євро і навіть виводив його на певні рівні, проте наразі повертає курс у комфортний для себе діапазон.

Для України курс євро є насамперед інфляційним чинником:

Більша частина імпорту, зокрема паливо , заїжджає через Європу або є європейською за походженням.

, заїжджає через Європу або є європейською за походженням. Здорожчання євро є негативним фактором для внутрішніх цін.

Прогноз щодо гривні: погодні умови та аграрії

Подальша доля національної валюти залежатиме від загальних тенденцій та погодних умов: