Евро резко падает, доллар стабилен: курс на 20 февраля и на что влияют валютные скачки

Нацбанк резко опустил курс евро на 20 февраля после максимального роста вчера. Доллар остается стабильным, снижение лишь на несколько копеек.

Сколько будет стоить валюта завтра и какова причина резких скачков евро - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Курс на 20 февраля: НБУ установил доллар на уровне 43,26 грн, а евро - 50,91 грн. Евро упал сразу на 34 копейки.

НБУ установил доллар на уровне 43,26 грн, а евро - 50,91 грн. Евро упал сразу на 34 копейки. Причина скачка: Снижение официального курса обусловлено исключительно мировыми рынками.

Снижение официального курса обусловлено исключительно мировыми рынками. Фактор Трампа: На рынках царит напряжение из-за ожидания решений Верховного суда США по пошлинам Трампа и угрозы нестабильности в Иране.

На рынках царит напряжение из-за ожидания решений Верховного суда США по пошлинам Трампа и угрозы нестабильности в Иране. Влияние на цены: Евро является ключевым инфляционным фактором для Украины, поскольку от него зависит стоимость топлива и большей части импорта.

Евро является ключевым инфляционным фактором для Украины, поскольку от него и большей части импорта. Шанс для гривны: Стабилизация или укрепление нацвалюты возможны в ближайшее время, если с улучшением погоды аграрии начнут активнее заводить выручку.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил курс евро на 20 февраля на уровне 50,91 гривен, что на 34 копейки выше, чем сегодня.

Курс доллара на 20 февраля немного снизился - 43,26 (-3 коп).

Фото: курс валют НБУ на 20 февраля (инфографика РБК-Украина)

Что говорят эксперты о валютных колебаниях

По словам финансового эксперта Тараса Козака, снижение официального курса связано с тем, что евро немножко прогнулось к доллару на международных рынках.

"С ситуацией внутри Украины это никак не связано", - отмечает он в комментарии РБК-Украина.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК-Украина пояснил, что на мировом рынке фиксируется снижение евро до минимальных за долгий период показателей.

Кроме того, эксперт отмечает, что напряжение перед выходными обусловлено ожиданием решения Верховного суда США по пошлинам Трампа и возможными событиями в Иране.

Глобальные факторы влияния

Мировые рынки сейчас находятся под давлением и корректируются. Основными факторами изменений являются:

Статистика США: Вышли неплохие данные по рынку труда, что поддержало американскую валюту.

Вышли неплохие данные по рынку труда, что поддержало американскую валюту. Переток капитала: Наблюдается переток капитала в доллар на фоне роста цен на нефть.

Наблюдается переток капитала в доллар на фоне роста цен на нефть. Политические ожидания: Ожидаются непредсказуемые действия со стороны Дональда Трампа перед выходными, что создает дополнительную нервозность в мире.

Влияние на украинский рынок и роль НБУ

Слабость евро на мировых площадках сразу сказывается на динамике в Украине. Эксперт отмечает, что до этого Национальный банк "придерживал" евро и даже выводил его на определенные уровни, однако сейчас возвращает курс в комфортный для себя диапазон.

Для Украины курс евро является прежде всего инфляционным фактором:

Большая часть импорта, в частности топливо, заезжает через Европу или является европейской по происхождению.

заезжает через Европу или является европейской по происхождению. Подорожание евро является негативным фактором для внутренних цен.

Прогноз по гривне: погодные условия и аграрии

Дальнейшая судьба национальной валюты будет зависеть от общих тенденций и погодных условий: