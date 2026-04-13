Євро різко падає, долар стабільний: курс на 14 квітня та чи приймають банки "старі" долари

15:32 13.04.2026 Пн
2 хв
Який курс валют встановив НБУ на завтра?
aimg Ірина Гамерська
Фото: НБУ дав курс валют на 14 квітня (Getty Images)

Нацбанк різко опустив курс євро на 14 квітня, валюта втратить в ціні одразу 15 копійок. Долар залишається стабільним, курс на завтра знизиться лише на 2 копійки.

Скільки коштуватиме валюта завтра та чи дійсно "старі" долари проблемні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив курс долара на вівторок, 14 квітня, на рівні 43,43 (-2 коп) гривні.

Євро ж завтра втратить в ціні одразу 15 копійок і коштуватиме 50,75 гривень.

Фото: курс валют на 14 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Чим відрізняються "старі" та "нові" долари?

Як зазначається на сайті ПриватБанку, юридично поділу на "старі" та "нові" долари не існує. Усі американські банкноти, випущені з 1914 року, є законним платіжним засобом.

Які долари вважаються новими?

Новими називають 100-доларові купюри із синьою 3D-стрічкою, які почали випускати з 2013 року. Інші номінали оновили ще раніше:

  • 5 доларів - у 2008 році;
  • 10 доларів - у 2006 році;
  • 20 доларів - у 2003 році;
  • 50 доларів - у 2004 році.

Що можна зробити зі "старими" доларами?

Якщо у вас є купюри попередніх років випуску, ви можете:

  • Нічого не робити - вони залишаються дійсними.
  • Обміняти на гривню.
  • Покласти на депозит, зарахувати на картку або купити облігації (ОВДП).
  • Обміняти на євро.
  • Віддати рідним чи друзям, які їдуть за кордон.

Навіть якщо США вирішать виводити старі зразки з обігу, цей процес триватиме багато років. Паніка навколо цього питання вигідна лише тим, хто хоче викупити валюту за заниженим курсом.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

