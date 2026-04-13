Євро різко падає, долар стабільний: курс на 14 квітня та чи приймають банки "старі" долари

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив курс долара на вівторок, 14 квітня, на рівні 43,43 (-2 коп) гривні.

Євро ж завтра втратить в ціні одразу 15 копійок і коштуватиме 50,75 гривень.

Фото: курс валют на 14 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Чим відрізняються "старі" та "нові" долари?

Як зазначається на сайті ПриватБанку, юридично поділу на "старі" та "нові" долари не існує. Усі американські банкноти, випущені з 1914 року, є законним платіжним засобом.

Які долари вважаються новими?

Новими називають 100-доларові купюри із синьою 3D-стрічкою, які почали випускати з 2013 року. Інші номінали оновили ще раніше:

5 доларів - у 2008 році;

10 доларів - у 2006 році;

20 доларів - у 2003 році;

50 доларів - у 2004 році.

Що можна зробити зі "старими" доларами?

Якщо у вас є купюри попередніх років випуску, ви можете:

Нічого не робити - вони залишаються дійсними.

Обміняти на гривню.

Покласти на депозит, зарахувати на картку або купити облігації (ОВДП).

Обміняти на євро.

Віддати рідним чи друзям, які їдуть за кордон.

Навіть якщо США вирішать виводити старі зразки з обігу, цей процес триватиме багато років. Паніка навколо цього питання вигідна лише тим, хто хоче викупити валюту за заниженим курсом.