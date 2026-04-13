Євро різко падає, долар стабільний: курс на 14 квітня та чи приймають банки "старі" долари

Нацбанк різко опустив курс євро на 14 квітня, валюта втратить в ціні одразу 15 копійок. Долар залишається стабільним, курс на завтра знизиться лише на 2 копійки.
Нацбанк встановив курс долара на вівторок, 14 квітня, на рівні 43,43 (-2 коп) гривні.
Євро ж завтра втратить в ціні одразу 15 копійок і коштуватиме 50,75 гривень.
Як зазначається на сайті ПриватБанку, юридично поділу на "старі" та "нові" долари не існує. Усі американські банкноти, випущені з 1914 року, є законним платіжним засобом.
Які долари вважаються новими?
Новими називають 100-доларові купюри із синьою 3D-стрічкою, які почали випускати з 2013 року. Інші номінали оновили ще раніше:
Якщо у вас є купюри попередніх років випуску, ви можете:
Навіть якщо США вирішать виводити старі зразки з обігу, цей процес триватиме багато років. Паніка навколо цього питання вигідна лише тим, хто хоче викупити валюту за заниженим курсом.
