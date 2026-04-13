Евро резко падает, доллар стабилен: курс на 14 апреля и принимают ли банки "старые" доллары

Нацбанк резко опустил курс евро на 14 апреля, валюта потеряет в цене сразу 15 копеек. Доллар остается стабильным, курс на завтра снизится лишь на 2 копейки.
Сколько будет стоить валюта завтра и действительно ли "старые" доллары проблемные - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Нацбанк установил курс доллара на вторник, 14 апреля, на уровне 43,43 (-2 коп) гривны.
Евро же завтра потеряет в цене сразу 15 копеек и будет стоить 50,75 гривен.
Фото: курс валют на 14 апреля (инфографика РБК-Украина)
Как отмечается на сайте ПриватБанка, юридически разделения на "старые" и "новые" доллары не существует. Все американские банкноты, выпущенные с 1914 года, являются законным платежным средством.
Какие доллары считаются новыми?
Новыми называют 100-долларовые купюры с синей 3D-лентой, которые начали выпускать с 2013 года. Другие номиналы обновили еще раньше:
Если у вас есть купюры предыдущих лет выпуска, вы можете:
Даже если США решат выводить старые образцы из обращения, этот процесс займет много лет. Паника вокруг этого вопроса выгодна только тем, кто хочет выкупить валюту по заниженному курсу.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.