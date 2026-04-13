ua en ru
Пн, 13 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Євро різко падає, долар стабільний: курс на 14 квітня та чи приймають банки "старі" долари

15:32 13.04.2026 Пн
2 хв
Який курс валют встановив НБУ на завтра?
aimg Ірина Гамерська
Євро різко падає, долар стабільний: курс на 14 квітня та чи приймають банки "старі" долари Фото: НБУ дав курс валют на 14 квітня (Getty Images)

Нацбанк різко опустив курс євро на 14 квітня, валюта втратить в ціні одразу 15 копійок. Долар залишається стабільним, курс на завтра знизиться лише на 2 копійки.

Скільки коштуватиме валюта завтра та чи дійсно "старі" долари проблемні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив курс долара на вівторок, 14 квітня, на рівні 43,43 (-2 коп) гривні.

Євро ж завтра втратить в ціні одразу 15 копійок і коштуватиме 50,75 гривень.

Фото: курс валют на 14 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют на 14 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Чим відрізняються "старі" та "нові" долари?

Як зазначається на сайті ПриватБанку, юридично поділу на "старі" та "нові" долари не існує. Усі американські банкноти, випущені з 1914 року, є законним платіжним засобом.

Які долари вважаються новими?

Новими називають 100-доларові купюри із синьою 3D-стрічкою, які почали випускати з 2013 року. Інші номінали оновили ще раніше:

  • 5 доларів - у 2008 році;
  • 10 доларів - у 2006 році;
  • 20 доларів - у 2003 році;
  • 50 доларів - у 2004 році.

Що можна зробити зі "старими" доларами?

Якщо у вас є купюри попередніх років випуску, ви можете:

  • Нічого не робити - вони залишаються дійсними.
  • Обміняти на гривню.
  • Покласти на депозит, зарахувати на картку або купити облігації (ОВДП).
  • Обміняти на євро.
  • Віддати рідним чи друзям, які їдуть за кордон.

Навіть якщо США вирішать виводити старі зразки з обігу, цей процес триватиме багато років. Паніка навколо цього питання вигідна лише тим, хто хоче викупити валюту за заниженим курсом.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
