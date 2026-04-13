Евро резко падает, доллар стабилен: курс на 14 апреля и принимают ли банки "старые" доллары

Нацбанк резко опустил курс евро на 14 апреля, валюта потеряет в цене сразу 15 копеек. Доллар остается стабильным, курс на завтра снизится лишь на 2 копейки.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил курс доллара на вторник, 14 апреля, на уровне 43,43 (-2 коп) гривны.

Евро же завтра потеряет в цене сразу 15 копеек и будет стоить 50,75 гривен.

Чем отличаются "старые" и "новые" доллары?

Как отмечается на сайте ПриватБанка, юридически разделения на "старые" и "новые" доллары не существует. Все американские банкноты, выпущенные с 1914 года, являются законным платежным средством.

Какие доллары считаются новыми?

Новыми называют 100-долларовые купюры с синей 3D-лентой, которые начали выпускать с 2013 года. Другие номиналы обновили еще раньше:

5 долларов - в 2008 году;

10 долларов - в 2006 году;

20 долларов - в 2003 году;

50 долларов - в 2004 году.

Что можно сделать со "старыми" долларами?

Если у вас есть купюры предыдущих лет выпуска, вы можете:

Ничего не делать - они остаются действительными.

Обменять на гривну.

Положить на депозит, зачислить на карту или купить облигации (ОВГЗ).

Обменять на евро.

Отдать родным или друзьям, которые едут за границу.

Даже если США решат выводить старые образцы из обращения, этот процесс займет много лет. Паника вокруг этого вопроса выгодна только тем, кто хочет выкупить валюту по заниженному курсу.