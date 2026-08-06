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Євро різко додав в ціні: курс валют у банках та обмінниках 6 серпня

10:25 06.08.2026 Чт
3 хв
Де сьогодні вигідніше обміняти валюту?
aimg Анастасія Мацепа
Євро різко додав в ціні: курс валют у банках та обмінниках 6 серпня Фото: банки та обмінники оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на 6 серпня. Долар завмер, тоді як євро після вчорашнього падіння знову додав у ціні.

Які курси пропонують найбільші банки та обмінники і де сьогодні найвигідніше обміняти валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • В обмінниках: долар продають у середньому по 44,75 грн, євро – по 51,65 грн.
  • У банках: долар можна купити від 44,80 грн, євро – від 51,90 грн.
  • Найдешевший долар: пропонують ПриватБанк (картковий курс) та Monobank.
  • Найвигідніше продати валюту: можна в Ощадбанку та ПУМБ.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 6 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,75 (без змін) грн для продажу та 44,65 (+2 коп.) грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,65 (+10 коп.) грн, а купують – по 51,45 (+10 коп.) грн.

Євро різко додав в ціні: курс валют у банках та обмінниках 6 серпня

Фото: курс валют в обмінниках на 6 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом 44,92 (-5 коп.) грн, а купують – по 44,48 (-1 коп.) грн.

Євро ж у банках можна купити по 52,00 (+16 коп.) грн, а здати – по 51,25 (+7 коп.) грн.

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 (без змін) грн, а курс для карток становить 44,84 (без змін) грн. Купити євро у відділеннях можна по 51,95 (+5 коп.) грн, а для карток курс становить 52,08 (+27 коп.) грн.

Ощадбанк продає долари через “Мобільний Ощад” по 44,85 (+8 коп.) грн, а для карток – по 45,00 (без змін) грн. Євро у мобільному застосунку можна купити по 51,90 (+31 коп.) грн, а для карток – по 52,00 (+10 коп.) грн.

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,10 (без змін) грн, а за комерційним курсом – по 44,90 (без змін) грн. Євро у касах банку можна купити по 52,10 (+20 коп.) грн.

Monobank продає долари по 44,83 (без змін) грн, а євро – по 52,05 (+25 коп.) грн.

Євро різко додав в ціні: курс валют у банках та обмінниках 6 серпня

Фото: курс валют у банках (продаж) на 6 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Серед найбільших банків найвигідніше купувати долар сьогодні можна за курсом Monobank – 44,83 грн. Далі йдуть ПриватБанк – 44,84 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,85 грн, а також ПриватБанк у відділеннях і ПУМБ за комерційним курсом – по 44,90 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Ощадбанк через “Мобільний Ощад” – 51,90 грн. Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 51,95 грн, Ощадбанк для карток – 52,00 грн, Monobank – 52,05 грн, а найдорожче європейську валюту продає ПУМБ – 52,10 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,60 грн. Далі йдуть Ощадбанк (картки) – 44,50 грн, Monobank – 44,46 грн, ПриватБанк (картковий курс) – 44,45 грн, а у відділеннях ПриватБанку долар купують по 44,30 грн.

Євро найвигідніше продавати ПУМБ – по 51,40 грн. По 51,35 грн валюту купують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та Monobank, по 51,30 грн – карткові сервіси ПриватБанку й Ощадбанку, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 50,95 грн.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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