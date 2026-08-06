Евро резко прибавил в цене: курс валют в банках и обменниках 6 августа

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 6 августа. Доллар замер, тогда как евро после вчерашнего падения снова прибавил в цене.

Какие курсы предлагают крупнейшие банки и обменники и где сегодня выгоднее всего обменять валюту, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

В обменниках доллар продают в среднем по 44,75 грн, евро – по 51,65 грн.

доллар продают в среднем по 44,75 грн, евро – по 51,65 грн. В банках доллар можно купить от 44,80 грн, евро – от 51,90 грн.

доллар можно купить от 44,80 грн, евро – от 51,90 грн. Самый дешевый доллар: предлагают ПриватБанк (карточный курс) и Monobank.

предлагают ПриватБанк (карточный курс) и Monobank. Выгоднее всего продать валюту: можно в Сбербанке и ПУМБ.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 6 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,75 (без изменений) гривен для продажи и 44,65 (+2 коп.) грн для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,65 (+10 коп.) грн., а покупают – по 51,45 (+10 коп.) грн.

Фото: курс валют в обменниках на 6 августа (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу 44,92 (-5 коп.) грн, а покупают – по 44,48 (-1 коп.) грн.

Евро же в банках можно купить по 52,00 (+16 коп.) грн., а сдать – по 51,25 (+7 коп.) грн.

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 (без изменений) грн, а курс для карт составляет 44,84 (без изменений) грн. Купить евро в отделениях можно по 51,95 (+5 коп.) грн, а для карт курс составляет 52,08 (+27 коп.) грн.

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,85 (+8 коп.) грн, а для карт – по 45,00 (без изменений) грн. Евро в мобильном приложении можно купить по 51,90 (+31 коп.) грн, а для карт – по 52,00 (+10 коп.) грн.

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 (без изменений) грн, а по коммерческому курсу – по 44,90 (без изменений) грн. Евро в кассах банка можно купить по 52,10 (+20 коп.) грн.

Monobank продает доллары по 44,83 (без изменений) грн., а евро – по 52,05 (+25 коп.) грн.

Фото: курс валют в банках (продажа) на 6 августа (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Среди крупнейших банков выгоднее всего покупать доллар сегодня можно по курсу Monobank – 44,83 грн. Далее следуют ПриватБанк – 44,84 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,85 грн, а также ПриватБанк в отделениях и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,90 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс сегодня предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,90 грн. Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 51,95 грн, Ощадбанк для карт – 52,00 грн, Monobank – 52,05 грн, а дороже всего европейскую валюту продает ПУМБ – 52,10 грн.

Где выгоднее реализовать валюту?

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,60 грн. Далее следуют Ощадбанк (карты) – 44,50 грн, Monobank – 44,46 грн, ПриватБанк (карточный курс) – 44,45 грн, а в отделениях ПриватБанка доллар покупают по 44,30 грн.

Евро выгоднее всего продавать ПУМБ – по 51,40 грн. По 51,35 грн валюту покупают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и Monobank, по 51,30 грн – карточные сервисы ПриватБанка и Сбербанка, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 50,95 грн.