Євро продовжив зростання: скільки коштує валюта в банках та обмінниках 3 серпня

Станом на ранок 3 серпня банки опустили середній курс продажу долара в межах 20 копійок – до 44,96 грн. В обмінниках валюта в середньому втратила несуттєво, зупинившись на позначці 44,85 грн. Водночас курс євро в банках подекуди піднявся на 10 копійок – до 51,76 грн.

Скільки сьогодні коштують головні валюти та у скільки обійдеться покупка 100 доларів у банках – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Валюта в обмінниках: Середній курс долара для купівлі опустився до 44,85 грн, тоді як євро підріс – до 51,65 грн.

Середній курс долара для купівлі опустився до 44,85 грн, тоді як євро підріс – до 51,65 грн. Ситуація в банках: У комерційних банках середній курс продажу долара становить 44,96 грн, тоді як євро подорожчав до 51,76 грн.

У комерційних банках середній курс продажу долара становить 44,96 грн, тоді як євро подорожчав до 51,76 грн. Курс у провідних фінустановах: ПриватБанк продає долар по 44,85 грн, Ощадбанк – по 44,90-45 грн, Monobank – по 44,83 грн, а у ПУМБі готівковий курс залишився на позначці 45,10 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 3 серпня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,85 (-1 копійка) гривень для покупки та 44,73 (-2 копійки) гривень – для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,65 (+5 копійок) гривень, а здати – по 51,40 (+5 копійок) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 31 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 44,96 (-2 копійки) гривень, а купують – по 44,48 (-4 копійки) гривні.

Євро ж в банках можна купити по 51,76 (+9 копійок) гривні, а здати – по 51,07 (+10 копійок) гривень.

Фото: курс валют в банках 3 серпня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,85 (-10 копійок) гривень, а курс для карток – 44,84 (-20 копійок) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,90 (+10 копійок) гривень, а карткою – 51,81 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,90 (-5 копійок) гривень, а для карток – 45 (-10 копійок) гривень. Євро через додаток можна купити по 51,75 (-5 копійок) гривні, а карткою – 51,90 (-5 копійок) гривень.

ПУМБ продає долари в касах по 45,10 (без змін) гривень, а картою – 44,90 (-10 копійок) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,90 (-10 копійок) гривень.

Monobank продає долари по 44,83 (-15 копійок) гривень, а євро – по 51,80 (без змін) гривень.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні?

Розрахунок вартості купівлі 100 доларів США за актуальними курсами провідних українських банків станом на 3 серпня: