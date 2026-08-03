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Евро продолжил рост: сколько стоит валюта в банках и обменниках 3 августа

11:07 03.08.2026 Пн
2 мин
Сколько стоит 100 долларов сегодня?
aimg Олег Хомчук
Евро продолжил рост: сколько стоит валюта в банках и обменниках 3 августа Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
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По состоянию на утро 3 августа банки опустили средний курс продажи доллара в пределах 20 копеек – до 44,96 грн. В обменниках валюта в среднем потеряла незначительно, остановившись на отметке 44,85 грн. В то же время курс евро в банках кое-где поднялся на 10 копеек – до 51,76 грн.

Сколько сегодня стоят главные валюты и во сколько обойдется покупка 100 долларов в банках – читайте ниже в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Валюта в обменниках: Средний курс доллара для покупки опустился до 44,85 грн, тогда как евро подрос – до 51,65 грн.
  • Ситуация в банках: В коммерческих банках средний курс продажи доллара составляет 44,96 грн, тогда как евро подорожал до 51,76 грн.
  • Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 44,85 грн, Ощадбанк – по 44,90-45 грн, Monobank – по 44,83 грн, а в ПУМБе наличный курс остался на отметке 45,10 грн.

Курс валют в обменниках

На утро 3 августа портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,85 (-1 копейка) гривен для покупки и 44,73 (-2 копейки) гривен – для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,65 (+5 копеек) гривен, а сдать – по 51,40 (+5 копеек) гривен.

Фото: курс валют в обмінниках 31 липня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в обменниках 31 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,96 (-2 копейки) гривен, а покупают – по 44,48 (-4 копейки) гривны.

Евро же в банках можно купить по 51,76 (+9 копеек) гривны, а сдать – по 51,07 (+10 копеек) гривен.

Фото: курс валют в банках 3 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в банках 3 августа (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,85 (-10 копеек) гривен, а курс для карт – 44,84 (-20 копеек) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,90 (+10 копеек) гривен, а картой – 51,81 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,90 (-5 копеек) гривен, а для карт – 45 (-10 копеек) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,75 (-5 копеек) гривны, а картой – 51,90 (-5 копеек) гривен.

ПУМБ продает доллары в кассах по 45,10 (без изменений) гривен, а картой – 44,90 (-10 копеек) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,90 (-10 копеек) гривен.

Monobank продает доллары по 44,83 (-15 копеек) гривен, а евро – по 51,80 (без изменений) гривен.

Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?

Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 3 августа:

  • Monobank: 4 483 грн
  • ПриватБанк (кассы): 4 485 грн
  • ПриватБанк (карты): 4 484 грн
  • Ощадбанк (приложение): 4 490 грн
  • Ощадбанк (карты): 4 500 грн
  • ПУМБ (кассы): 4 510 грн
  • ПУМБ (карты): 4 490 грн.
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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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