Євро подешевшав. Який курс в обмінниках 30 січня

Вартість євро в обмінниках і касах банків знизилася на 11 копійок після стабілізації курсу НБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.
євро в обмінниках можна купити за 51,52 гривень,
офіційний курс євро останніми днями тримається на рівні 51,23-51,24 гривень,
курс на міжбанку впав на 5 копійок до 51,21 гривень
Середній курс продажу євро на готівковому ринку 30 січня становив 51,52 гривні, що на 11 копійок нижче вартості валюти днем раніше. При цьому, курс купівлі євро знизився на 8 копійок - до 50,82 гривень.
Вартість долара на готівковому ринку трохи зросла. Курс продажу валюти США в обмінниках збільшився на 1 копійку - до 43,13 гривень, а курс купівлі - до 42,59 гривень.
Вартість євро на готівковому ринку почала зниження (інфографіка РБК-Україна)
Курс євро в обмінниках почав невелике зниження завдяки тому, що протягом 28-30 січня офіційний курс припинив зростання і стабілізувався на позначках 51,23-51,24 гривень. Це сталося після тривалого періоду зростання курсу.
На міжбанківському валютному ринку в результаті торгів 29 січня середні курси купівлі-продажу долара зменшилися на 5 копійок - до 42,77-42,80 гривень. Вартість євро на цьому сегменті ринку також знизилася на 4-5 копійок - до 51,18-51,21 гривень.
Нагадаємо, з 1 по 30 січня 2026 року офіційний курс євро зріс на 1,45 гривень, а долара - знизився на 50 копійок. Значення курсу євро на 30 січня досягло рекордного значення - 51,24 гривні.
Зниження курсу долара до гривні пояснюється внутрішніми проблемами у США (загроза нового шатдауну, напружені стосунки між президентом Дональдом Трампом і главою ФРС Джеромом Паеллом), а також побоюваннями інвесторів.
Також, зазначав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, останнім часом на міжбанк почали виходити агрохолдинги і продавати надлишок валюти, що збільшує її пропозицію і опускає ціну на долар США.