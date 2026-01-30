Євро подешевшав. Який курс в обмінниках 30 січня

Головне

євро в обмінниках можна купити за 51,52 гривень,

офіційний курс євро останніми днями тримається на рівні 51,23-51,24 гривень,

курс на міжбанку впав на 5 копійок до 51,21 гривень

Середній курс продажу євро на готівковому ринку 30 січня становив 51,52 гривні, що на 11 копійок нижче вартості валюти днем раніше. При цьому, курс купівлі євро знизився на 8 копійок - до 50,82 гривень.

Вартість долара на готівковому ринку трохи зросла. Курс продажу валюти США в обмінниках збільшився на 1 копійку - до 43,13 гривень, а курс купівлі - до 42,59 гривень.

Читайте також: Знову рекордна вартість євро. Який курс встановив НБУ

Вартість євро на готівковому ринку почала зниження (інфографіка РБК-Україна)

Динаміка офіційного курсу

Курс євро в обмінниках почав невелике зниження завдяки тому, що протягом 28-30 січня офіційний курс припинив зростання і стабілізувався на позначках 51,23-51,24 гривень. Це сталося після тривалого періоду зростання курсу.

Читайте також: НБУ знизив облікову ставку до 15%: чому він це зробив

Ситуація на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку в результаті торгів 29 січня середні курси купівлі-продажу долара зменшилися на 5 копійок - до 42,77-42,80 гривень. Вартість євро на цьому сегменті ринку також знизилася на 4-5 копійок - до 51,18-51,21 гривень.

Запитання і відповіді:

Скільки коштує євро в обмінниках?

У середньому курс продажу становить 51,52 гривні;

Чому курс євро в обмінниках знизився?

Через стабілізацію офіційного курсу;

Як змінився курс долара і євро на міжбанку?

Обидві валюти подешевшали на 5 копійок.