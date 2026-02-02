Євро подешевшав до 51,40 грн: курс в обмінниках на 2 лютого

Головне

готівковий євро подешевшав до 51,40 гривень,

офіційний курс євро під кінець минулого тижня впав до 51,02 гривень,

міжбанк 30 січня закрився на рівні 50,99 гривень (курс продажу євро)

Середній курс продажу євро на готівковому ринку 2 лютого становив 51,40 гривень. Це значення на 14 копійок нижче середнього курсу 30 січня. Середній курс купівлі євро сьогодні становить 50,62 гривень, що на 20 копійок нижче рівня 30 січня.

Курс долара в обменніках та касах банків майже не змінився у порівнянні із п'ятницею. Середній курси купівлі-продажу долара 2 лютого становив 42,60-43,18 гривень.

Вартість євро в банках

Крупні комерційні банки 2 лютого продають євро за курсами 51,20-51,60 гривень. Наприклад, у "ПриватБанку" вартість валюти становить 51,30 гривень, у "Ощадбанку" - 51,55 гривень, у Monobank - 51,27 гривень.

Що показав міжбанк 30 січня

В п'ятницю 30 січня середні курси купівлі-продажу євро знизилися на 25-26 копійок - до 50,98-50,99 гривень у порівнянні із днем раніше. Курси купівлі-продажу долара залишилися на незмінному рівні - 42,82-42,85 гривень.

Запитання та відповіді:

Скільки коштує євро в обмінниках 2 лютого?

У середньому курс продажу складає 51,40 гривні;

Як змінився курс долара в обмінниках?

Долар подешевшав на 4 копійки - до 43,18 гривень;

Наскільки подешевшав євро на міжбанківському ринку?

Курс валюти Єврозони знизився на 25-26 копійок - до 50,99 гривень.