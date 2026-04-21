Євро під 52 гривні, долар зупинився: курс на 22 квітня та що відбувається з валютою

Курс валют НБУ

Нацбанк продовжує підвищувати курс євро. Валюта встановила черговий рекорд - 51,91 (+2 коп) гривня.

Долар на завтра додав в ціні одну копійку, курс на середу - 44,11 гривні.

Фото: курс валют на 22 квітня

Що відбувається з валютою

Як зазначив у коментарі РБК-Україна президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак, синхронне зростання курсу іноземних валют в Україні викликане як загальною стратегією Нацбанку, так і політичною невизначеністю навколо фінансової допомоги від Європейського Союзу.

Стратегія НБУ: Регулятор дотримується політики "конструктивної невизначеності" та "керованої гнучкості". Це дозволяє Нацбанку контролювати ринок, створюючи при цьому умови, коли учасники ринку не можуть точно спрогнозувати майбутні зміни.

Кредит від ЄС: Головним чинником тиску на гривню є питання отримання 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Попри позитивні новини щодо Угорщини, з’явилася невизначеність через позицію Болгарії, яка може почати блокувати українські інтереси.

Чому росте євро: Рекорди євро зумовлені його зростанням до долара на світових ринках. Оскільки курс євро в Україні розраховується через крос-курс до долара, будь-яке посилення європейської валюти у світі автоматично піднімає її ціну в Україні.

Ситуація на міжбанку: Обсяги торгів зараз є помірними й не рекордними. Ажіотажний попит, що спостерігався у березні, вщух, проте курс знову почав зростати в рамках поточної стратегії регулятора.

Причини тиску на гривню

Ризики затримки допомоги

Невизначеність із великими кредитами на наступні роки є ключовим аргументом, що жене курс угору. Якщо Україна не отримає заплановані кошти від ЄС у найближчі місяці, обсяги фінансової допомоги будуть значно меншими, що неминуче призведе до девальвації гривні.

Механізм формування курсу

Девальвація гривні до долара наразі залишається досить плавною. Водночас євро встановлює рекорди не лише через внутрішні українські чинники, а й через свою позицію на міжнародних ринках. При цьому економічних підстав для різких стрибків у моменті немає, оскільки Нацбанк задовольнив основний попит, який виник після суттєвої девальвації у березні.