Євро оновив історичний максимум: курс НБУ на 21 серпня та що робити з пошкодженими купюрами

Національний банк України оновив офіційні курси валют на п’ятницю, 21 серпня. Євро продовжив дорожчати, встановивши історичний максимум, тоді як американський долар подешевшав.

Який курс валют встановив НБУ та що робити зі зношеними банкнотами іноземної валюти, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Курс долара на 21 серпня становить 44,61 грн – на 9 копійок менше, ніж днем раніше.

Курс євро зріс до 52,13 грн – на 27 копійок за добу.

52,13 грн за євро – новий історичний максимум офіційного курсу НБУ.

Зношені або пошкоджені банкноти іноземної валюти можна здати на інкасо в українському банку.

Курс валют НБУ

НБУ на п’ятницю, 21 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 44,61 грн. Напередодні американська валюта коштувала 44,70 грн, тому за добу вона подешевшала на 9 копійок.

Водночас євро встановився на рівні 52,13 грн. У четвер курс становив 51,86 грн, тобто європейська валюта додала 27 копійок.

Таким чином, офіційний курс євро оновив історичний максимум, тоді як долар продовжив зниження.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 21 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Що робити зі зношеними банкнотами іноземної валюти

НБУ пояснив, що робити з іноземними банкнотами, які мають пошкодження.

Якщо на банкноті є написи, забруднення, надриви або розрізи, її можна здати на інкасо. Для цього потрібно звернутися до будь-якого українського банку, який здійснює операції з відповідною іноземною валютою.

Банки приймають зношені та пошкоджені банкноти, передають їх до країни походження та обмінюють на придатні до обігу.