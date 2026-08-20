ua en ru
Чт, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Евро обновил исторический максимум: курс НБУ на 21 августа и что делать с поврежденными купюрами

16:33 20.08.2026 Чт
2 мин
Какой курс валют установлен в конце недели?
aimg Анастасия Мацепа
Евро обновил исторический максимум: курс НБУ на 21 августа и что делать с поврежденными купюрами Фото: НБУ установил официальный курс доллара и евро на 20 августа (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на пятницу, 21 августа. Евро продолжил дорожать, установив исторический максимум, в то время как американский доллар подешевел.

Какой курс валют установил НБУ и что делать с изношенными банкнотами иностранной валюты, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Курс доллара на 21 августа составляет 44,61 грн – на 9 копеек меньше, чем днем ранее.
  • Курс евро вырос до 52,13 грн – на 27 копеек в сутки.
  • 52,13 грн за евро – новый исторический максимум официального курса НБУ.
  • Изношенные или поврежденные банкноты иностранной валюты можно сдать на инкассо в банке.

Курс валют НБУ

НБУ на пятницу, 21 августа, установил официальный курс доллара на уровне 44,61 грн. Накануне американская валюта стоила 44,70 грн, поэтому в сутки она подешевела на 9 копеек.

В то же время евро установился на уровне 52,13 грн. В четверг курс составил 51,86 грн, то есть европейская валюта прибавила 27 копеек.

Таким образом, официальный курс евро обновил исторический максимум, тогда как доллар продолжил понижение.

Евро обновил исторический максимум: курс НБУ на 21 августа и что делать с поврежденными купюрами

Фото: официальный курс валют НБУ на 21 августа (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар упал в цене, а евро – растет: актуальные ценники в обменниках и банках на 20 августа

Что делать с изношенными банкнотами иностранной валюты

НБУ объяснил, что делать с иностранными банкнотами, имеющими повреждения.

Если на банкноте есть надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, ее можно сдать на инкассо. Для этого нужно обратиться в любой украинский банк, совершающий операции с соответствующей иностранной валютой.

Банки принимают изношенные и поврежденные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на годные.

Читайте также: Курс без равновесия. Почему рекорды резервов НБУ не должны создавать иллюзию безопасности
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
Новости
В Минобороны объяснили увольнение Хмары: его не "списали" через ВЛК
В Минобороны объяснили увольнение Хмары: его не "списали" через ВЛК
Аналитика
Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников