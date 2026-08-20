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Долар впав в ціні, а євро - росте: актуальні цінники в обмінниках і банках на 20 серпня

07:50 20.08.2026 Чт
3 хв
Долар у "Приваті" опустився нижче 45 гривень
aimg Ірина Гамерська
Долар впав в ціні, а євро - росте: актуальні цінники в обмінниках і банках на 20 серпня Фото: який курс долара та євро 20 серпня (колаж РБК-Україна)
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Станом на ранок 20 серпня курси валют в Україні демонструють різноспрямовану динаміку: долар у більшості комерційних банків подешевшав на 5-20 копійок, тоді як євро переважно зросло в ціні на 10-30 копійок.

Скільки сьогодні коштує валюта в обмінниках і популярних банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар: Середній курс в обмінниках становить 44,77/44,85 грн (купівля/продаж). У банках середня вартість продажу тримається на рівні 44,99 грн, при цьому низка банків знизила показники на 5-20 копійок.
  • Євро: У небанківських обмінних пунктах європейську валюту можна придбати в середньому по 52,15 грн. У банках середній курс продажу сягає 52,25 грн, причому більшість гравців ринку підняли ціну на 10-30 копійок.
  • Різниця каналів: Найвигідніші умови для купівлі готівки традиційно пропонують обмінники, тоді як курси в мобільних застосунках та касах банків можуть помітно відрізнятися.

За скільки продають валюту обмінники

В обмінниках сьогодні можна здати долари за середнім курсом у 44,77 гривні, а покупка американської валюти обійдеться у 44,85 гривні. А європейську валюту сьогодні можна здати за середнім курсом у 51,90 гривню, а купити - по 52,15 гривні. Такі дані наводить портал Minfin станом на ранок 20 серпня.

Долар впав в ціні, а євро - росте: актуальні цінники в обмінниках і банках на 20 серпня

Фото: курс валют в бомінниках 20 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні купують долари за середнім курсом у 44,51 гривню, а продають - по 44,99 гривні. Євро можна здати по 51,58 гривні, а купити - по 52,25 гривні.

Державний ПриватБанк продає долари в касах по 44,85 (-5 коп) гривні, а купівля карткою обійдеться у 44,84 (-20 коп) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 52,40 (+30 коп) гривні, а карткою трохи дешевше - 52,35 (+27 коп) гривень.

Ще один держбанк Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 44,90 (-5 коп) гривні, а для карток ціна - 45,10 (-5 коп) гривень за долар. Євро в мобільному "Ощаді" обійдеться у 52,30 (+20 коп) гривні, а карткою - 52,50 (+10 коп) гривні.

У ПУМБі долар в касі сьогодні обійдеться у 45,10 (без змін) гривень, а комерційний курс - 44,90 (-10 коп) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити за 52,30 (без змін) гривні.

У Monobank сьогодні долар можна купити по 44,83 (-20 коп) грн, а євро – по 52,35 (+29 коп) грн.

Долар впав в ціні, а євро - росте: актуальні цінники в обмінниках і банках на 20 серпня

Фото: курс валют в банках 20 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Де вигідніше купити 1000 доларів

Розрахунок загальної суми для покупки 1000 доларів США за актуальними курсами продажу в банках та обмінниках виглядає так:

  • Обмінні пункти (середній курс продажу 44,85 грн): 44 850 грн
  • Monobank (курс 44,83 грн): 44 830 грн
  • ПриватБанк (продаж у касах по 44,85 грн): 44 850 грн
  • Ощадбанк (продаж у застосунку по 44,90 грн): 44 900 грн
  • ПУМБ (комерційний курс 44,90 грн): 44 900 грн (у касах - 45 100 грн)
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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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