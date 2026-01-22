ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Евро в обменниках опустилось ниже 51 гривны. Что сейчас определяет курс валюты

Украина, Четверг 22 января 2026 11:20
UA EN RU
Евро в обменниках опустилось ниже 51 гривны. Что сейчас определяет курс валюты Фото: Курс евро перешел к снижению (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Сидоров

Стоимость евро на наличном рынке немного снизилась по сравнению с рекордным значением предыдущего дня – до 50,88 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

  • за сколько можно купить евро в обменниках ,

  • какой курс вчерашнего межбанка,

  • как напряженность между США и ЕС влияет на курс

Средний курс продажи евро в обменниках и кассах банков 22 января снизился на 8 копеек по сравнению с 21 января - до 50,88 гривен.

По состоянию на утро 22 января средний курс продажи доллара снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 43,43 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,83 гривны (-0,09 к курсу предыдущего рабочего дня), евро – по 50,17 гривны (-0,13 гривен).

Курс на межбанке

Стоимость доллара на межбанковском рынке 21 января к завершению торговой сессии составила 43,01-43,06 гривен (-0,23 гривны к 20 января), а курсы евро - 50,44-50,48 гривен (-0,24-0,25 гривен).

Ослабление доллара к евро

Рост стоимости евро на украинском рынке последними днями “почти полностью обусловлен укреплением евровалюты к доллару на международном рынке”, комментирует РБК-Украина директор по продажам “Банка Авангард” Юрий Крохмаль.

Снижению курса доллара способствует риторика Дональда Трампа касательно Гренландии и применение дополнительных тарифов.

“Аналитики, рассматривая возможную эскалацию торговой войны между США и Европой, считают, что европейские страны могут ввести ответные тарифы и торговые барьеры и при этом могут перестроить собственные цепи поставки, как это в свое время сделал Китай”, - говорит банкир.

Юрий Крохмаль добавляет, что в таком случае тарифы США лягут на американские компании и домохозяйства. Тогда может произойти замедление экономического роста в самих США, что вызовет необходимость цикла монетарного смягчения и еще ослабит доллар.

Напомним, что Национальный банк на 21 января повысил официальный курс евро до рекордного уровня 50,72 гривен. В обменниках и кассах банков курс продажи евро впервые превысил 51 гривну.

На курс евро к гривне влияет стоимость евро к доллару на международном рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках
Новости
Зеленский летит в Давос для встречи с Трампом
Зеленский летит в Давос для встречи с Трампом
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов