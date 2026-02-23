ua en ru
Фінанси

Євро на новій психологічній позначці, долар стабільний: яким буде курс валют 24 лютого

Україна, Понеділок 23 лютого 2026 15:37
Євро на новій психологічній позначці, долар стабільний: яким буде курс валют 24 лютого Фото: курс євро встановився на новій психологічній позначці (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Нацбанк оновив курс валют на 24 лютого. Доларзавтра трохи зросте в ціні, а євро вже на новій психологічній позначці.

Скільки коштуватиме валюта завтра та як війна впливає на значення долара та євро для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: Ситуація напружена, попит росте: що буде з курсом долара в останній тиждень зими

Головне:

  • Курс НБУ: На 24 лютого долар зріс до 43,29 грн, а євро подолав психологічну позначку у 51,00 грн.
  • Зміна пріоритетів: Україна отримує основну масу фінансової допомоги в євро від ЄС, тоді як підтримка в доларах надходить від МВФ, Світового банку та країн поза Євросоюзом.
  • Вплив на резерви: Через те, що золоторезерви рахуються в доларах, здорожчання євро відносно американської валюти призводить до автоматичного зростання ЗВР у доларовому еквіваленті.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на завтра, 24 лютого, на рівні 43,29 (+2 коп) гривні. Євро ж завтра торгуватиметься за офіційним курсом в 51 гривню, що на 9 копійок вище, ніж сьогодні.

Долар чи євро: яка валюта в пріоритеті для України

Економіст Борис Кушнірук пояснив для РБК-Україна, як змінюється структура валютних надходжень в Україну під час війни та як це впливає на фінансові показники держави.

Зміна структури валютних надходжень

За його словами, наразі Україна почала отримувати значно більшу підтримку не в доларах, а в євро, що зумовлено активною допомогою з боку Європейського Союзу. Водночас допомога в доларах продовжує надходити від:

  • країн, які не входять до Євросоюзу;
  • міжнародних фінансових інституцій (МВФ та Світовий банк).

Вплив на золотовалютні резерви (ЗВР)

Зростання частки євро в структурі активів безпосередньо впливає на стан золотовалютних резервів країни:

  • Обрахунок у еквіваленті: Оскільки ЗВР обраховуються в доларах, зміна курсу євро відіграє важливу роль.
  • Автоматичне зростання: Якщо обсяг валюти в євро зростає і при цьому євро дорожчає відносно долара, відбувається автоматичне зростання золотовалютних резервів у доларовому еквіваленті.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

