Євро на новій психологічній позначці, долар стабільний: яким буде курс валют 24 лютого
Нацбанк оновив курс валют на 24 лютого. Доларзавтра трохи зросте в ціні, а євро вже на новій психологічній позначці.
Скільки коштуватиме валюта завтра та як війна впливає на значення долара та євро для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Головне:
- Курс НБУ: На 24 лютого долар зріс до 43,29 грн, а євро подолав психологічну позначку у 51,00 грн.
- Зміна пріоритетів: Україна отримує основну масу фінансової допомоги в євро від ЄС, тоді як підтримка в доларах надходить від МВФ, Світового банку та країн поза Євросоюзом.
- Вплив на резерви: Через те, що золоторезерви рахуються в доларах, здорожчання євро відносно американської валюти призводить до автоматичного зростання ЗВР у доларовому еквіваленті.
Курс валют НБУ
Нацбанк встановив офіційний курс долара на завтра, 24 лютого, на рівні 43,29 (+2 коп) гривні. Євро ж завтра торгуватиметься за офіційним курсом в 51 гривню, що на 9 копійок вище, ніж сьогодні.
Долар чи євро: яка валюта в пріоритеті для України
Економіст Борис Кушнірук пояснив для РБК-Україна, як змінюється структура валютних надходжень в Україну під час війни та як це впливає на фінансові показники держави.
Зміна структури валютних надходжень
За його словами, наразі Україна почала отримувати значно більшу підтримку не в доларах, а в євро, що зумовлено активною допомогою з боку Європейського Союзу. Водночас допомога в доларах продовжує надходити від:
- країн, які не входять до Євросоюзу;
- міжнародних фінансових інституцій (МВФ та Світовий банк).
Вплив на золотовалютні резерви (ЗВР)
Зростання частки євро в структурі активів безпосередньо впливає на стан золотовалютних резервів країни:
- Обрахунок у еквіваленті: Оскільки ЗВР обраховуються в доларах, зміна курсу євро відіграє важливу роль.
- Автоматичне зростання: Якщо обсяг валюти в євро зростає і при цьому євро дорожчає відносно долара, відбувається автоматичне зростання золотовалютних резервів у доларовому еквіваленті.
