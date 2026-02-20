НБУ оновив курс на 23 лютого: чи будуть стрибки та чому українці "привʼязані" до долара
Нацбанк оновив показники курсу валют на понеділок, 23 лютого. Після вчорашнього різкого зниження євро тримає позиції, долар теж стабільний.
Скільки коштуватиме валюта у понеділок та чому Україна орієнтується на долар - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Читайте також: 100 тисяч "тануть" під матрацом? Як зберегти гроші від інфляції у 2026 році
Головне:
- Офіційні цифри: НБУ встановив курс долара на рівні 43,27 грн (+1 коп.), євро залишається стабільним - 50,91 грн.
- Причина "залежності": Україна історично прив'язана до долара, оскільки основна виручка від експорту (зерно, метал) та розрахунки за імпорт традиційно здійснювалися у валюті США.
- Зміна структури: Обсяги сировинного експорту впали, а частка долара в надходженнях скоротилася. Натомість суттєво зросла роль євро.
- Перспектива: Наближення до вступу в ЄС може змінити стратегію НБУ, можливий перехід до офіційного курсоутворення у прив’язці до євро.
Курс валют НБУ
За даними Нацбанку, офіційний курс долара у понеділок становитиме 43,27 (+1 коп) гривень.
Євро ж Нацбанк вчора опустив аж на 34 копійки до 50,91 гривні і у понеділок цей курс триматиметься.
Фото: курс валют на 23 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Чому Україна орієнтується на долар?
У коментарі РБК-Україна економіст Борис Кушнірук пояснив, чому Україна роками була "прив’язана" до американської валюти та чому зараз з’явилися умови для переходу на євро.
За його словами, на сьогодні в Україні діє стала практика: Нацбанк прив'язує гривню до долара. Курси всіх інших валют (євро, фунта, франка) є вторинними. НБУ просто дивиться, як вони торгуються до долара на світових ринках (крос-курс), і відповідно регулює їхню вартість щодо гривні.
Чому ми так довго трималися за долар?
Це напряму залежало від того, що ми продавали за кордон:
- Експорт: Наші основні товари - зерно та метал - завжди торгувалися на світових ринках у доларах.
- Імпорт: Більшість товарів, які ми купували за кордоном, також оплачувалися доларами.
Що змінилося під час війни?
Зараз ситуація почала суттєво змінюватися:
- Скорочення сировинного експорту: Обсяги продажу металу та аграрної продукції впали.
- Зміна структури: Частка долара в українському експорті скоротилася, а частка євро - навпаки, зросла.
Тож, Кушнірук не виключає, що політика НБУ може змінитися. Через те, що Україна отримує все більше підтримки в євро та наближається до вступу в ЄС згодом цілком імовірно, що офіційне курсоутворення в Україні може бути прив’язане саме до євро.
Читайте також:
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.