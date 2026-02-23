ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Евро на новой психологической отметке, доллар стабилен: каким будет курс валют 24 февраля

Украина, Понедельник 23 февраля 2026 15:37
UA EN RU
Евро на новой психологической отметке, доллар стабилен: каким будет курс валют 24 февраля Фото: курс евро установился на новой психологической отметке (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Нацбанк обновил курс валют на 24 февраля. Доллар завтра немного вырастет в цене, а евро уже на новой психологической отметке.

Сколько будет стоить валюта завтра и как война влияет на значение доллара и евро для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте также: Ситуация напряженная, спрос растет: что будет с курсом доллара в последнюю неделю зимы

Главное:

  • Курс НБУ: На 24 февраля доллар вырос до 43,29 грн, а евро преодолел психологическую отметку в 51,00 грн.
  • Изменение приоритетов: Украина получает основную массу финансовой помощи в евро от ЕС, тогда как поддержка в долларах поступает от МВФ, Всемирного банка и стран вне Евросоюза.
  • Влияние на резервы: Так как золоторезервы считаются в долларах, подорожание евро относительно американской валюты приводит к автоматическому росту ЗВР в долларовом эквиваленте.

Курс валют НБУ

Евро на новой психологической отметке, доллар стабилен: каким будет курс валют 24 февраля

Нацбанк установил официальный курс доллара на завтра, 24 февраля, на уровне 43,29 (+2 коп) гривны. Евро же завтра будет торговаться по официальному курсу в 51 гривну, что на 9 копеек выше, чем сегодня.

Доллар или евро: какая валюта в приоритете для Украины

Экономист Борис Кушнирук объяснил для РБК-Украина, как меняется структура валютных поступлений в Украину во время войны и как это влияет на финансовые показатели государства.

Изменение структуры валютных поступлений

По его словам, сейчас Украина начала получать значительно большую поддержку не в долларах, а в евро, что обусловлено активной помощью со стороны Европейского Союза. Вместе с тем помощь в долларах продолжает поступать от:

  • стран, не входящих в Евросоюз;
  • международных финансовых институтов (МВФ и Всемирный банк).

Влияние на золотовалютные резервы (ЗВР)

Рост доли евро в структуре активов непосредственно влияет на состояние золотовалютных резервов страны:

  • Расчет в эквиваленте: Поскольку ЗВР исчисляются в долларах, изменение курса евро играет важную роль.
  • Автоматический рост: Если объем валюты в евро растет и при этом евро дорожает относительно доллара, происходит автоматический рост золотовалютных резервов в долларовом эквиваленте.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Аналитика
Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти