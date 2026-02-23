Евро на новой психологической отметке, доллар стабилен: каким будет курс валют 24 февраля
Нацбанк обновил курс валют на 24 февраля. Доллар завтра немного вырастет в цене, а евро уже на новой психологической отметке.
Сколько будет стоить валюта завтра и как война влияет на значение доллара и евро для Украины - читайте в материале РБК-Украина.
Главное:
- Курс НБУ: На 24 февраля доллар вырос до 43,29 грн, а евро преодолел психологическую отметку в 51,00 грн.
- Изменение приоритетов: Украина получает основную массу финансовой помощи в евро от ЕС, тогда как поддержка в долларах поступает от МВФ, Всемирного банка и стран вне Евросоюза.
- Влияние на резервы: Так как золоторезервы считаются в долларах, подорожание евро относительно американской валюты приводит к автоматическому росту ЗВР в долларовом эквиваленте.
Курс валют НБУ
Нацбанк установил официальный курс доллара на завтра, 24 февраля, на уровне 43,29 (+2 коп) гривны. Евро же завтра будет торговаться по официальному курсу в 51 гривну, что на 9 копеек выше, чем сегодня.
Доллар или евро: какая валюта в приоритете для Украины
Экономист Борис Кушнирук объяснил для РБК-Украина, как меняется структура валютных поступлений в Украину во время войны и как это влияет на финансовые показатели государства.
Изменение структуры валютных поступлений
По его словам, сейчас Украина начала получать значительно большую поддержку не в долларах, а в евро, что обусловлено активной помощью со стороны Европейского Союза. Вместе с тем помощь в долларах продолжает поступать от:
- стран, не входящих в Евросоюз;
- международных финансовых институтов (МВФ и Всемирный банк).
Влияние на золотовалютные резервы (ЗВР)
Рост доли евро в структуре активов непосредственно влияет на состояние золотовалютных резервов страны:
- Расчет в эквиваленте: Поскольку ЗВР исчисляются в долларах, изменение курса евро играет важную роль.
- Автоматический рост: Если объем валюты в евро растет и при этом евро дорожает относительно доллара, происходит автоматический рост золотовалютных резервов в долларовом эквиваленте.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.