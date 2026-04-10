Євро наблизилося до 51, долар опустивсь: курс на 13 квітня та чи оподатковується крипта

Нацбанк трохи опустив курс долара на понеділок, 13 квітня. А от європейська валюта після вихідних навпаки здорожчає і наблизиться до позначки 51 гривня.

Головне: Курс валют на 13 квітня: Після вихідних курс долара знизиться до 43,45 грн (-1 коп.). Євро подорожчає до 50,90 грн (+11 коп.).

Курс валют НБУ

Нацбанк опустив ще на 1 копійку курс долара на понеділок, 13 квітня. Так, після вихідних долар буде коштувати 43,45 гривні.

Європейська валюта здорожчає після вихідних на 11 копійок. Офіційний курс євро становитиме 50,90 гривні.

Скільки після вихідних буде коштувати валюта (Інфографіка РБК-Україна)

Коли оподатковується крипта

Як розповідала РБК-Україна експертка Ольга Брус, варто запам'ятати базове правило: сам факт зберігання криптовалюти не оподатковується.

Обов'язок сплатити податок виникає виключно в момент фіксації доходу, а саме коли ви:

продаєте цифрові монети за звичайні гроші;

виводите кошти на банківську картку чи знімаєте готівкою;

обмінюєте крипту на інші активи.

Відповідно до статті 164 Податкового кодексу України, такі надходження класифікуються як "інші доходи" фізичних осіб.