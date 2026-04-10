Курс валют на 10 квітня: де сьогодні найдешевший долар та за скільки реально купити євро

09:50 10.04.2026 Пт
2 хв
Який курс встановили ПриватБанк, Ощадбанк та monobank сьогодні?
aimg Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

Станом на 10 квітня середній курс долара в банках просів ще на кілька копійок, тоді як євро знову пішло вгору. У той час як обмінники тримають ціну долара стабільною, за євро вже просять майже на 25 копійок більше.

За яким курсом сьогодні продають валюту через мобільні застосунки та у відділеннях найбільших банків України - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долар і євро додають в ціні: який курс валют НБУ на 10 квітня та чи є в Україні е-гривні

Головне:

  • Долар у банках: середня купівля - 43,72 грн (-3 коп.), продаж - 43,24 грн.
  • Євро в банках: курс продажу зріс до 51,20 грн (+16 коп.).
  • Обмінники: долар стабільний (43,55 грн), євро подорожчало до 50,95 грн.
  • ПриватБанк та Ощадбанк: тримають ціну долара в касах на рівні 43,70 грн.
  • Онлайн-курс: у monobank долар коштує 43,85 грн, євро - 51,25 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках вранці 10 квітня становить 43,55 (без змін) гривні при купівлі. Здати валюту сьогодні можна по середньому курсу в 43,45 (+5 коп) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 50,95 (+5 коп) гривень, а здати - по 50,70 (+5 коп) гривень.

Фото: курс валют на 10 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 43,72 (-3 коп) гривні при купівлі та 43,24 (-2 коп) гривні при здачі валюти.

За євро в банках сьогодні доведеться заплатити 51,20 (+16 коп) гривню, а здати валюту можна за курсом 50,50 (+25 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 43,7 гривні, а для карток - 43,85 гривні. Євро в "Приваті" по безналу можна купити по 51,28 гривні, а в касах - по 51,2 гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 43,7 гривні, а для карток курс - 43,85 гривні. Євро у застосунку "Ощаду" коштує 51,25 гривню, а безнал - 51,4 гривню.

У "Пумбі" долар можна купити в касі по 43,8 гривні, а безнал - 43,6 гривні. Євро в банку коштує сьогодні 51,2 гривню.

У monobank долар можна купити по 43,85 гривні, а євро - по 51,25 гривні.

Читайте також: Мільйони на пальне. Хто насправді заробляє на кешбеку – держава, бізнес чи українці

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Новини
Україна відповість дзеркально: Зеленський озвучив рішення щодо великоднього перемир'я
Україна відповість дзеркально: Зеленський озвучив рішення щодо великоднього перемир'я
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою