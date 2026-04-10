ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Евро приблизилось к 51, доллар опустился: курс на 13 апреля и облагается ли налогом крипта

16:11 10.04.2026 Пт
2 мин
Когда нужно платить налоги с криптовалюты?
aimg Дмитрий Левицкий aimg Елена Чупровская
Евро приблизилось к 51, доллар опустился: курс на 13 апреля и облагается ли налогом крипта Фото: каким будет курс евро завтра (коллаж РБК-Украина)

Нацбанк немного опустил курс доллара на понедельник, 13 апреля. А вот европейская валюта после выходных наоборот подорожает и приблизится к отметке 51 гривна.

Сколько будут стоить доллар и евро в начале следующей недели и в каких случаях облагается налогом криптовалюта, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Курс валют на 13 апреля: После выходных курс доллара снизится до 43,45 грн (-1 коп.). Евро подорожает до 50,90 грн (+11 коп.).
  • Хранение крипты: Сам факт наличия криптовалюты на ваших кошельках не является основанием для налогообложения.
  • Когда нужно платить налоги с крипты: Налоговое обязательство возникает исключительно в момент фиксации прибыли.

Курс валют НБУ

Нацбанк опустил еще на 1 копейку курс доллара на понедельник, 13 апреля. Так, после выходных доллар будет стоить 43,45 гривны.

Европейская валюта подорожает после выходных на 11 копеек. Официальный курс евро составит 50,90 гривны.

Сколько после выходных будет стоить валюта (Инфографика РБК-Украина)

Когда облагается налогом крипта

Как рассказывала РБК-Украина эксперт Ольга Брус, стоит запомнить базовое правило: сам факт хранения криптовалюты не облагается налогом.

Обязанность уплатить налог возникает исключительно в момент фиксации дохода, а именно когда вы:

  • продаете цифровые монеты за обычные деньги;
  • выводите средства на банковскую карту или снимаете наличными;
  • обмениваете крипту на другие активы.

В соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Украины, такие поступления классифицируются как "другие доходы" физических лиц.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Финансы Курс доллара Курс НБУ Курс евро
