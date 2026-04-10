Евро приблизилось к 51, доллар опустился: курс на 13 апреля и облагается ли налогом крипта

Нацбанк немного опустил курс доллара на понедельник, 13 апреля. А вот европейская валюта после выходных наоборот подорожает и приблизится к отметке 51 гривна.

Главное: Курс валют на 13 апреля: После выходных курс доллара снизится до 43,45 грн (-1 коп.). Евро подорожает до 50,90 грн (+11 коп.).

После выходных курс доллара снизится до 43,45 грн (-1 коп.). Евро подорожает до 50,90 грн (+11 коп.). Хранение крипты: Сам факт наличия криптовалюты на ваших кошельках не является основанием для налогообложения.

Сам факт наличия криптовалюты на ваших кошельках не является основанием для налогообложения. Когда нужно платить налоги с крипты: Налоговое обязательство возникает исключительно в момент фиксации прибыли.

Курс валют НБУ

Нацбанк опустил еще на 1 копейку курс доллара на понедельник, 13 апреля. Так, после выходных доллар будет стоить 43,45 гривны.

Европейская валюта подорожает после выходных на 11 копеек. Официальный курс евро составит 50,90 гривны.

Сколько после выходных будет стоить валюта (Инфографика РБК-Украина)

Когда облагается налогом крипта

Как рассказывала РБК-Украина эксперт Ольга Брус, стоит запомнить базовое правило: сам факт хранения криптовалюты не облагается налогом.

Обязанность уплатить налог возникает исключительно в момент фиксации дохода, а именно когда вы:

продаете цифровые монеты за обычные деньги;

выводите средства на банковскую карту или снимаете наличными;

обмениваете крипту на другие активы.

В соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Украины, такие поступления классифицируются как "другие доходы" физических лиц.