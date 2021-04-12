Евро дорожает: НБУ установил курс на 13 апреля
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,27 гривен за евро. Это на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 13 апреля установлен на таком уровне: 33,2758 гривен за евро (+0,1236 грн). При этом курс евро на 12 апреля составляет 33,1522 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,30 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,28 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 13 апреля установлен на таком уровне: 27,9335 гривен за 1 доллар (+0,0241 грн). При этом курс доллара на 12 апреля составляет: 27,9094 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снова вырос после снижения накануне.