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Евро дорожает: НБУ установил курс на 13 апреля

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 17:59
Евро дорожает: НБУ установил курс на 13 апреля Фото: единая европейская валюта дорожает (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,27 гривен за евро. Это на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 апреля установлен на таком уровне: 33,2758 гривен за евро (+0,1236 грн). При этом курс евро на 12 апреля составляет 33,1522 гривен за евро.

Евро дорожает: НБУ установил курс на 13 апреля

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,30 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,28 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 апреля установлен на таком уровне: 27,9335 гривен за 1 доллар (+0,0241 грн). При этом курс доллара на 12 апреля составляет: 27,9094 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снова вырос после снижения накануне.

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