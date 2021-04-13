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Євро дорожчає: НБУ встановив курс на 14 квітня

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 18:01
Євро дорожчає: НБУ встановив курс на 14 квітня Фото: єдина європейська валюта подорожчала (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 14 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,32 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 квітня встановлено на такому рівні: 33,3218 гривень за євро (+0,046 грн). При цьому курс євро на 13 квітня становить 33,2758 гривень за євро.

Євро дорожчає: НБУ встановив курс на 14 квітня

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 33,52 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 33,49 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 14 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,01 гривень за долар. Курс виріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 квітня встановлено на такому рівні: 28,0156 гривень за 1 долар (+0,0821 грн). При цьому курс долара на 13 квітня складає: 27,9335 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся вище 28 гривень вперше з 2 березня, коли він становив 28,0007 гривень за долар.

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