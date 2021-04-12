Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 12 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке - 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,30 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,2800 - 33,3000 грн/евро, российский рубль 0,3612 - 0,3615 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 апреля установлен на таком уровне: 27,9335 гривен за 1 доллар (+0,0241 грн). При этом курс доллара на 12 апреля составляет: 27,9094 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снова вырос после снижения накануне.