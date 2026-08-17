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Євро додав у ціні: актуальний курс валют у найбільших банках на 17 серпня

10:13 17.08.2026 Пн
3 хв
Що змінилося на валютному ринку після вихідних?
aimg Анастасія Мацепа
Євро додав у ціні: актуальний курс валют у найбільших банках на 17 серпня Фото: банки та обмінники оновили курс валют на 17 серпня (колаж РБК-Україна)
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На початку нового тижня валютний ринок не демонструє різких коливань. Долар тримається біля позначки 45 гривень, а євро залишається дорожчим за 51 гривню.

Які курси пропонують банки та обмінники 17 серпня і скільки доведеться заплатити за 1000 доларів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • В обмінниках долар продають у середньому по 44,90 грн, євро – по 51,95 грн.
  • Найдешевший долар серед великих банків пропонує Monobank – 44,83 грн.
  • Найнижчий курс продажу євро серед великих банків пропонує ПУМБ – 52,00 грн.
  • Найвигідніше продати долар сьогодні можна в Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом.
  • Найвищий курс купівлі євро встановив Ощадбанк через ''Мобільний Ощад''.
  • За 1000 доларів у банках доведеться заплатити від 44 830 до 45 150 грн залежно від установи.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 17 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,90 (без змін) грн для продажу та 44,80 (без змін) грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,95 (+10 коп.) грн, а купують – по 51,75 (+5 коп.) грн.

Євро додав у ціні: актуальний курс валют у найбільших банках на 17 серпня

Фото: курс валют в обмінниках 17 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 грн (без змін), а для карток курс становить 44,84 (без змін) грн. Євро у відділеннях можна купити по 52,10 (+15 коп.) грн, а для карток – по 52,08 (без змін) грн.

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,90 (+5 коп.) грн, а для карток – по 45,15 (+5 коп.) грн. Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,05 (+15 коп.) грн, а для карток – по 52,35 (+15 коп.) грн.

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,10 (без змін) грн, а за комерційним курсом – по 44,90 (без змін) грн. Євро у касах банку можна купити по 52,00 (без змін) грн.

Monobank продає долари по 44,83 (без змін) грн, а євро – по 52,06 (+7 коп.) грн.

Євро додав у ціні: актуальний курс валют у найбільших банках на 17 серпня

Фото: курс валют у банках 17 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонує Monobank – 44,83 грн. Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,90 грн.

Найдорожче американську валюту продають ПУМБ у відділеннях – 45,10 грн та Ощадбанк для карток – 45,15 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс пропонує ПУМБ – 52,00 грн. Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,05 грн, Monobank – 52,06 грн, ПриватБанк для карток – 52,08 грн та ПриватБанк у відділеннях – 52,10 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,60 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 51,60 грн. Далі йдуть ПУМБ – 51,50 грн, Ощадбанк для карток – 51,50 грн, Monobank – 51,46 грн, ПриватБанк для карток – 51,45 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,10 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні

  • Monobank – 44 830 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях), Ощадбанк (“Мобільний Ощад”) та ПУМБ (комерційний курс) – по 44 900 грн.
  • ПУМБ (у відділеннях) – 45 100 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 45 150 грн.
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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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