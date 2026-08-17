Евро прибавил в цене: актуальный курс валют в крупнейших банках на 17 августа

В начале новой недели валютный рынок не показывает резких колебаний. Доллар держится у отметки 45 гривен, а евро остается дороже 51 гривны.

Какие курсы предлагают банки и обменники 17 августа и сколько придется заплатить за 1000 долларов, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

В обменниках доллар продают в среднем по 44,90 грн., евро – по 51,95 грн.

Самый дешевый доллар среди крупных банков предлагает Monobank – 44,83 грн.

Самый низкий курс продажи евро среди крупных банков предлагает ПУМБ – 52,00 грн.

Выгоднее всего продать доллар сегодня можно в Ощадбанке через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу.

Самый высокий курс покупки евро установил Ощадбанк через ''Мобильный Ощад''.

За 1000 долларов в банках придется заплатить от 44830 до 45150 грн в зависимости от учреждения.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , по состоянию на утро 17 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,90 (без изменений) гривен для продажи и 44,80 (без изменений) гривен для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,95 (+10 коп.) грн., а покупают – по 51,75 (+5 коп.) грн.

Фото: курс валют в обменниках 17 августа (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 грн (без изменений), а для карт курс составляет 44,84 (без изменений) грн. Евро в отделениях можно купить по 52,10 (+15 коп.) грн, а для карт – по 52,08 (без изменений) грн.

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,90 (+5 коп.) грн, а для карт – по 45,15 (+5 коп.) грн. Евро в мобильном приложении можно купить по 52,05 (+15 коп.) грн, а для карт – по 52,35 (+15 коп.) грн.

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 (без изменений) грн, а по коммерческому курсу – по 44,90 (без изменений) грн. Евро в кассах банка можно купить по 52,00 грн.

Monobank продает доллары по 44,83 (без изменений) грн., а евро – по 52,06 (+7 коп.) грн.

Фото: курс валют в банках 17 августа (Инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагает Monobank – 44,83 грн. Далее следуют ПриватБанк в отделениях, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,90 грн.

Дороже всего американскую валюту продают ПУМБ в отделениях – 45,10 грн и Ощадбанк для карт – 45,15 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагает ПУМБ – 52,00 грн. Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,05 грн, Monobank – 52,06 грн, ПриватБанк для карт – 52,08 грн и ПриватБанк в отделениях – 52,10 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,60 грн.

Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанке через ''Мобильный Ощад'' – по 51,60 грн. Далее следуют ПУМБ – 51,50 грн, Ощадбанк для карт – 51,50 грн, Monobank – 51,46 грн, ПриватБанк для карт – 51,45 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 51,10 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня