Психологічний попит на валюту зростає: банкір спрогнозував курс на наступний тиждень

Валютний ринок входить у другу половину серпня без ознак різкої зміни тренду. За прогнозом банкіра, долар і надалі коливатиметься у відносно вузькому діапазоні.

Які чинники впливатимуть на курс гривні та чи варто очікувати зростання попиту на валюту, – для РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий .

Головне:

Долар наступного тижня може перебувати в межах 44,6-45,2 грн.

Курс євро прогнозують у діапазоні 51-52,5 грн.

Через тривожні настрої можливе тимчасове зростання попиту на готівкову валюту.

НБУ продовжить стримувати надмірні курсові коливання через режим керованої гнучкості.

Депозити з високими ставками можуть відволікти частину коштів від валютного ринку.

Попри традиційне сезонне зростання песимістичних прогнозів щодо осені та зими, валютний ринок України поки зберігає ознаки відносної стабільності. За оцінками Тараса Лєсового, в період 17-23 серпня курс долара на міжбанківському ринку перебуватиме в межах 44,6-45,2 грн, а курс євро – 51-52,5 грн.

Водночас експерт звертає увагу на психологічний фактор, який може впливати на поведінку громадян.

''У серпні 2026 року цей інформаційний сценарій знову набирає сили. Однак між емоційним прогнозом і реальним курсовим рухом є суттєва відстань'', – зазначив Лєсовий.

За його словами, інтенсивні російські обстріли, пошкодження інфраструктури та загальна невизначеність можуть погіршувати настрої населення. У таких умовах частина громадян купує валюту не з інвестиційних міркувань, а для психологічного відчуття безпеки.

''Долар часто сприймається не як інвестиція, а як емоційна ''схованка''. Людина купує валюту не тому, що провела розрахунок можливої дохідності, а тому, що прагне хоча б частково відновити відчуття контролю над власними заощадженнями'', – пояснив банкір.

Через це на готівковому ринку можливі короткочасні сплески попиту. Обмінники в таких ситуаціях зазвичай підвищують курс продажу та розширюють спред між купівлею і продажем валюти.

Однак Лєсовий наголошує, що такі коливання не означають формування нового тренду. Ключову роль і надалі відіграватиме Національний банк.

''Режим ''керованої гнучкості'' дає змогу НБУ згладжувати надмірні курсові рухи, не прив’язуючи гривню до однієї фіксованої позначки'', – зазначив він.

Додатковим фактором підтримки гривні експерт називає підвищення облікової ставки до 15,5%, що робить гривневі інструменти привабливішими для заощаджень.

За оцінками банкіра, шестимісячні депозити зі ставкою близько 17,5% річних можуть стати альтернативою купівлі валюти для частини населення.

''За нашими оцінками, вигідні гривневі вклади можуть залучити до 20-25% вільних заощаджень громадян. Частина коштів, яка могла б потрапити на готівковий валютний ринок, залишатиметься у банківській системі'', – вважає Лєсовий.

Водночас певний тиск на валютний ринок можуть створювати імпортери, насамперед компанії, які закуповують енергоресурси та пальне. Через нестабільну ситуацію на світовому нафтовому ринку вони можуть активніше формувати валютні резерви.

Попри це, експерт не очікує суттєвого послаблення гривні найближчим часом.

''Головним викликом наступних тижнів буде не стільки реальна зміна економічної ситуації, скільки боротьба між цифрами та настроями. Цифри поки що свідчать на користь відносної стабільності'', – підсумував він.