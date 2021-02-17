Евро дешевеет: НБУ установил курс на 18 февраля
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,64 гривен за евро. Это на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 18 февраля установлен на таком уровне: 33,6422 гривен за евро (-0,1286 грн). При этом курс евро на 17 февраля составляет 33,7708 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 33,51 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 33,48 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 27,9038 гривен за 1 доллар (+0,0734 грн). При этом курс доллара на 17 февраля составляет: 27,8304 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.