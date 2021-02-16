НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,77 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем .

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 17 февраля установлен на таком уровне: 33,7708 гривен за евро (-0,1589 грн). При этом курс евро на 15 февраля составляет 33,9297 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,77 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,75 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс снизился на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 февраля установлен на таком уровне: 27,8304 гривен за 1 доллар (-0,1367 грн). При этом курс доллара на 16 февраля составляет: 27,9671 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение четырех дней подряд.