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Євро дешевшає: НБУ встановив курс на 18 лютого

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 17:59
Євро дешевшає: НБУ встановив курс на 18 лютого Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого січня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,64 гривень за євро. Це на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 лютого встановлено на такому рівні: 33,6422 гривень за євро (-0,1286 грн). При цьому курс євро на 17 лютого становить 33,7708 гривень за євро.

Євро дешевшає: НБУ встановив курс на 18 лютого

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 26 копійок до 33,51 гривень за євро.. Курс купівлі становить 33,48 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс виріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого встановлено на такому рівні: 27,9038 гривень за 1 долар (+0,0734 грн). При цьому курс долара на 17 лютого становить: 27,8304 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.

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