Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 16 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 27,92 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,77 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9000 - 27,9200 грн/доллар, евро 33,7534 - 33,7776 грн/евро, российский рубль 0,3783 - 0,3787 грн/рубль.

Напомним, 15 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7900 - 27,8100 грн/доллар, евро 33,6925 - 33,7168 грн/евро, российский рубль 0,3792 - 0,3796 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс снизился на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 февраля установлен на таком уровне: 27,8304 гривен за 1 доллар (-0,1367 грн). При этом курс доллара на 16 февраля составляет: 27,9671 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение четырех дней подряд.