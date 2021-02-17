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Доллар снова растет: НБУ установил курс на 18 февраля

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 16:15
Доллар снова растет: НБУ установил курс на 18 февраля Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 27,9038 гривен за 1 доллар (+0,0734 грн). При этом курс доллара на 17 февраля составляет: 27,8304 гривен за 1 доллар.

Доллар снова растет: НБУ установил курс на 18 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

Доллар снова растет: НБУ установил курс на 18 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,73 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

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