Евро-2024: какие матчи можно смотреть бесплатно по ТВ
В Германии стартовало Евро-2024 – главный футбольный турнир континента, к которому приковано внимание миллионов поклонников этого вида спорта со всего мира. Украина – не исключение.
Где смотреть матчи Чемпионата Европы украинцам бесплатно по телевидению и какие именно матчи можно будет посмотреть - читайте на РБК-Украина .
Где смотреть матчи Евро-2024 по ТВ
В Украине турнир будут транслировать в полном объеме. На платформе MEGOGO можно посмотреть все матчи Евро (51 встреча).
В свою очередь телеканалы "Суспильного" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ) будут сотранслятором турнира и бесплатно покажут соревнования, но не в полном объеме.
Общественный вещатель показал уже матч-открытие Германия - Шотландия, далее будет транслировать один поединок группового этапа в день (в том числе и матчи сборной Украины), а также половину противостояний в 1/8 финала, все четвертьфиналы, оба полуфинала и финал.
Отметим, что если "сине-желтые" пробьются в плей-офф, то "Суспильне" будет транслировать все поединки команды Сергея Реброва там.
Какие матчи Евро-2024 точно покажет "Суспильне"
- 16 июня, 16:00. Венгрия – Швейцария
- 16 июня, 19:00. Словения – Дания
- 17 июня, 16:00. Румыния – Украина
- 18 июня, 19:00. Грузия - Турция
- 19 июня, 16:00. Хорватия – Албания
- 20 июня, 16:00. Словения – Сербия
- 21 июня, 16:00. Словакия – Украина
- 22 июня, 16:00. Грузия – Чехия
- 23 июня, 22:00. Шотландия – Венгрия
- 24 июня, 22:00. Албания – Испания
- 25 июня, 19:00. Австрия – Нидерланды
- 26 июня, 19:00. Украина – Бельгия
Кстати, прямая трансляция Евро-2024 доступна не только в видео, но и в аудиоформате. Так, слушать вживую матчи можно будет на Радио Луч (на групповом этапе будут трансляции матчей сборной Украины).
Фото: Распределение матчей группового этапа турнира между MEGOGO и региональными телеканалами "Общественного" (MEGOGO)
Для обоих трансляторов все матчи прокомментируют комментаторы MEGOGO.
Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024
- Понедельник, 17 июня. 16:00. Румыния – Украина (Мюнхен)
- Пятница, 21 июня. 16:00. Словакия – Украина (Дюссельдорф)
- Среда, 26 июня. 19:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)
Ранее мы рассказывали, кто будет судить матч Румыния – Украина.
Также писали, что вратарь европейской сборной внезапно скончался в 26 лет.