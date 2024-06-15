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Евро-2024: какие матчи можно смотреть бесплатно по ТВ

Суббота 15 июня 2024 14:55
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Евро-2024: какие матчи можно смотреть бесплатно по ТВ Кубок Евро-2024 (Фото: facebook.com/olympiastadionberlinlive)
Автор: Анастасия Большакова

В Германии стартовало Евро-2024 – главный футбольный турнир континента, к которому приковано внимание миллионов поклонников этого вида спорта со всего мира. Украина – не исключение.

Где смотреть матчи Чемпионата Европы украинцам бесплатно по телевидению и какие именно матчи можно будет посмотреть - читайте на РБК-Украина .

Где смотреть матчи Евро-2024 по ТВ

В Украине турнир будут транслировать в полном объеме. На платформе MEGOGO можно посмотреть все матчи Евро (51 встреча).

В свою очередь телеканалы "Суспильного" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ) будут сотранслятором турнира и бесплатно покажут соревнования, но не в полном объеме.

Общественный вещатель показал уже матч-открытие Германия - Шотландия, далее будет транслировать один поединок группового этапа в день (в том числе и матчи сборной Украины), а также половину противостояний в 1/8 финала, все четвертьфиналы, оба полуфинала и финал.

Отметим, что если "сине-желтые" пробьются в плей-офф, то "Суспильне" будет транслировать все поединки команды Сергея Реброва там.

Какие матчи Евро-2024 точно покажет "Суспильне"

  • 16 июня, 16:00. Венгрия – Швейцария
  • 16 июня, 19:00. Словения – Дания
  • 17 июня, 16:00. Румыния – Украина
  • 18 июня, 19:00. Грузия - Турция
  • 19 июня, 16:00. Хорватия – Албания
  • 20 июня, 16:00. Словения – Сербия
  • 21 июня, 16:00. Словакия – Украина
  • 22 июня, 16:00. Грузия – Чехия
  • 23 июня, 22:00. Шотландия – Венгрия
  • 24 июня, 22:00. Албания – Испания
  • 25 июня, 19:00. Австрия – Нидерланды
  • 26 июня, 19:00. Украина – Бельгия

Кстати, прямая трансляция Евро-2024 доступна не только в видео, но и в аудиоформате. Так, слушать вживую матчи можно будет на Радио Луч (на групповом этапе будут трансляции матчей сборной Украины).

Евро-2024: какие матчи можно смотреть бесплатно по ТВЕвро-2024: какие матчи можно смотреть бесплатно по ТВЕвро-2024: какие матчи можно смотреть бесплатно по ТВФото: Распределение матчей группового этапа турнира между MEGOGO и региональными телеканалами "Общественного" (MEGOGO)

Для обоих трансляторов все матчи прокомментируют комментаторы MEGOGO.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024

  • Понедельник, 17 июня. 16:00. Румыния – Украина (Мюнхен)
  • Пятница, 21 июня. 16:00. Словакия – Украина (Дюссельдорф)
  • Среда, 26 июня. 19:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)

Ранее мы рассказывали, кто будет судить матч Румыния – Украина.

Также писали, что вратарь европейской сборной внезапно скончался в 26 лет.

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