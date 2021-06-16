Евро-2020: парапланерист приземлился на поле перед матчем между Францией и Германией

Он оказался в чаше стадиона, пролетел вдоль одной из трибун и упал на газон. К нему сразу подошли игроки немецкой команды.

На парашюте написан призыв отказаться от нефтепродуктов и слово "Greenpeace".

Greenpeace - международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде.