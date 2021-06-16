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Евро-2020: парапланерист приземлился на поле перед матчем между Францией и Германией

Автор: Артур Родивилов

Перед началом матча Евро-2020 между сборными Франции и Германии на поле приземлился парапланерист. Матч проходил на "Альянц Арене" в Мюнхене (Германия).

Видео перформанса публикуют в Twitter.

Он оказался в чаше стадиона, пролетел вдоль одной из трибун и упал на газон. К нему сразу подошли игроки немецкой команды.

На парашюте написан призыв отказаться от нефтепродуктов и слово "Greenpeace".

Greenpeace - международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде.

Напомним, во время матча Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии болельщик упал с верхнего яруса одной из трибун лондонского стадиона "Уэмбли".

Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

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Новости Украины евро 2020