Евро-2020: парапланерист приземлился на поле перед матчем между Францией и Германией

Перед началом матча Евро-2020 между сборными Франции и Германии на поле приземлился парапланерист. Матч проходил на "Альянц Арене" в Мюнхене (Германия).
Он оказался в чаше стадиона, пролетел вдоль одной из трибун и упал на газон. К нему сразу подошли игроки немецкой команды.
На парашюте написан призыв отказаться от нефтепродуктов и слово "Greenpeace".
Greenpeace - международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде.
Напомним, во время матча Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии болельщик упал с верхнего яруса одной из трибун лондонского стадиона "Уэмбли".
Его госпитализировали с тяжелыми травмами.