Месть за чемпионат мира: Англия минимально обыграла Хорватию

Англичане в домашних стенах - поединок проходил в Лондоне на "Уэмбли" - особо не церемонились с Хорватией, организовав стартовый натиск на ворота Ливаковича. А на 6-й минуте могли рассчитывать и на гол, но обводящий удар Фодена пришелся в штангу. Ближе к середине тайма хорваты игру выровняли и сумели уйти на перерыв с нулями на табло.

Вторая 45-минутка повторила сценарий первого тайма, только теперь англичанам удалось таки реализовать свой шанс. На 57-й минуте Филлипс разрезной передачей вывел на убойную позицию Стерлинга, а тот с ходу пробил прямо в сетку - 1:0.

После гола англичане стали действовать более осторожно, излишне не рискуя. А вот хорватам, которым этот риск был необходим, особых моментов у ворот Пикфорда не создали. В итоге минимальная победа Англии, которая вернула должок хорватам за поражение в полуфинале Чемпионата мира-2018.