Болельщик упал с верхней трибуны на матче Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии

Во время матча Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии болельщик упал с верхнего яруса одной из трибун лондонского стадиона "Уэмбли". Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает издание Sky со ссылкой на представителя стадиона "Уэмбли".

"Мы можем подтвердить, что один из зрителей упал с трибуны сразу после начала матча между Англией и Хорватией на стадионе "Уэмбли", - цитирует издание представителя администрации спортивной арены.

По его словам, пострадавшему оказана медицинская помощь на месте, а затем он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

"Мы продолжим совместную работу с УЕФА, чтобы гарантировать проведение тщательного расследования, и продолжаем пристально следить за ситуацией", - добавил он.