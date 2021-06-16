Євро-2020: парапланерист приземлився на полі перед матчем між Францією і Німеччиною

Перед початком матчу Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини на поле приземлився парапланерист. Матч відбувався на "Альянц Арені" в Мюнхені (Німеччина).
Він опинився в чаші стадіону, пролетів уздовж однієї з трибун і впав на газон. До нього відразу підійшли гравці німецької команди.
На парашуті написано заклик відмовитися від нафтопродуктів і слово "Greenpeace".
Greenpeace - міжнародна незалежна неурядова екологічна організація, створена в 1971 році в Канаді.
Нагадаємо, під час матчу Євро-2020 між збірними Англії та Хорватії вболівальник впав з верхнього ярусу однієї з трибун лондонського стадіону "Уемблі".
Його госпіталізувавши з важкими травмами.