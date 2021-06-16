Євро-2020: парапланерист приземлився на полі перед матчем між Францією і Німеччиною

Він опинився в чаші стадіону, пролетів уздовж однієї з трибун і впав на газон. До нього відразу підійшли гравці німецької команди.

На парашуті написано заклик відмовитися від нафтопродуктів і слово "Greenpeace".

Greenpeace - міжнародна незалежна неурядова екологічна організація, створена в 1971 році в Канаді.