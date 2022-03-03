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Евреи, которые пережили Холокост, проклинают Путина из бомбоубежища Киева

Автор: Роман Мирончук

Жители Киева, которые пережили Холокост и потеряли своих родных в Бабьем Яру, снова вынуждены прятаться в укрытиях. Теперь их жизни угрожает российская армия. Они обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить бомбардировки и вывести свои войска из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое опубликовал в Twitter журналист Александр Виндман.

Пожилые женщины и мужчины записали обращение к Путину прямо из бомбоубежища на фоне флагов Украины и Израиля.

"Я коренная киевлянка. В июне началась война (Вторая мировая, - ред). Моих всех родных по маминой линии, евреев, забрали у Бабий Яр, и все погибли там. Это ужас страшный (война России против Украины, - ред). Путин! Чтоб ты был сдох! Оставь нас, покинь, сволочь... Мы хотим мира!", - заявила одна из женщин.

Другие тоже рассказали о своей судьбе и о том, что их родные также погибли в Бабьем Яру.

Напомним, в Киеве под ракетную атаку попал Бабий Яр. Российские оккупанты обстреливали территорию телевышки, где рядом также находится мемориальный комплекс Бабий Яр.

Мы также писали о том, что в Киеве 2 марта украинские системы ПВО сбили крылатую ракету России, обломки которой упали в районе железнодорожного вокзала. Враг хотел нанести удар по одному из центров управления.

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