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Євреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва

Автор: Роман Мирончук

Жителі Києва, які пережили Голокост і втратили своїх рідних у Бабиному Яру, знову змушені ховатися в укриттях. Тепер їхньому життю загрожує російська армія. Вони звернулися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою припинити бомбардування і вивести свої війська з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке опублікував у Twitter журналіст Олександр Віндман.

Літні жінки і чоловіки записали звернення до Путіна прямо з бомбосховища на тлі прапорів України та Ізраїлю.

"Я корінна киянка. У червні почалася війна (Друга світова, - ред). Моїх всіх рідних по маминій лінії, євреїв, забрали у Бабин Яр, і всі загинули там. Це жах страшний (війна Росії проти України, - ред). Путін! Щоб ти був здох! Залиш нас, покинь, сволота... Ми хочемо миру!", - заявила одна з жінок.

Інші теж розповіли про свою долю і про те, що їхні рідні також загинули в Бабиному Яру.

Нагадаємо, в Києві під ракетну атаку потрапив Бабин Яр. Російські окупанти обстрілювали територію телевежі, де поруч також знаходиться Меморіальний комплекс Бабин Яр.

Ми також писали про те, що в Києві 2 березня українські системи ППО збили крилату ракету Росії, уламки якої впали в районі залізничного вокзалу. Ворог хотів завдати удару по одному з центрів управління.

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КиївВійна Росії проти України