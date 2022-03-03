Євреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва

Жителі Києва, які пережили Голокост і втратили своїх рідних у Бабиному Яру, знову змушені ховатися в укриттях. Тепер їхньому життю загрожує російська армія. Вони звернулися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою припинити бомбардування і вивести свої війська з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео , яке опублікував у Twitter журналіст Олександр Віндман.

Літні жінки і чоловіки записали звернення до Путіна прямо з бомбосховища на тлі прапорів України та Ізраїлю.

"Я корінна киянка. У червні почалася війна (Друга світова, - ред). Моїх всіх рідних по маминій лінії, євреїв, забрали у Бабин Яр, і всі загинули там. Це жах страшний (війна Росії проти України, - ред). Путін! Щоб ти був здох! Залиш нас, покинь, сволота... Ми хочемо миру!", - заявила одна з жінок.

Інші теж розповіли про свою долю і про те, що їхні рідні також загинули в Бабиному Яру.