Взрыв у вокзала в Киеве: системы ПВО сбили российскую ракету

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко .

По его словам, враг хотел ударить по одному из центров управления.

"Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра. Если бы эта ракета попала в цель где-нибудь в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими", - сообщил Геращенко.