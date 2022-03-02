Взрыв у вокзала в Киеве: системы ПВО сбили российскую ракету
Фото: системы ПВО сбили российскую ракету (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Украинские системы ПВО сбили крылатую ракету России. Взрыв услышали в районе железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.
По его словам, враг хотел ударить по одному из центров управления.
"Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра. Если бы эта ракета попала в цель где-нибудь в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими", - сообщил Геращенко.
Напомним, вечером в среду в районе подземного перехода киевского вокзала раздался мощный взрыв.
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