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В Євпаторії загарбники обладнали військовий штаб на цивільному об'єкті, - АТЕШ

Фото: російські військові планують провокації проти Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому Криму росіяни обладнали штаб Збройних сил РФ в одному з цивільних об'єктів. Для переміщень загарбники також використовують цивільний транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ.

За даними агенту руху, окупанти свідомо намагаються замаскувати об'єкт серед цивільної інфраструктури, щоб використати у провокаціях проти Сил оборони України.

Біля штабу партизани зафіксували військову техніку й особовий склад противника. Для переміщень військовослужбовці також використовують цивільний транспорт.

"Такі дії є злочином російських окупаційних військ і порушенням Женевської конвенції. Вони наражають на небезпеку цивільне населення", - нагадали в АТЕШ.

 
Фото: Партизанський рух АТЕШ (t.me/atesh_ua/6202)

Діяльність партизан АТЕШ в окупованому Криму

Агенти руху АТЕШ продовжують розвідку ворожих об'єктів та позицій на теренах тимчасово окупованого Криму. Інформація передається ЗСУ для подальшого нанесення ударів.

Так, днями у Криму партизани виявили дивізіон російських катерів. Ворог має намір використати їх для операцій у Херсонській області.

Також агенти руху виявили оборонні позиції ворога біля селища Федорівка у Криму.

Крім того, за даними партизан, загарбники розміщують військову техніку на залізничній станції в Євпаторії.

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Крим