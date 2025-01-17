В Євпаторії загарбники обладнали військовий штаб на цивільному об'єкті, - АТЕШ

Діяльність партизан АТЕШ в окупованому Криму

Агенти руху АТЕШ продовжують розвідку ворожих об'єктів та позицій на теренах тимчасово окупованого Криму. Інформація передається ЗСУ для подальшого нанесення ударів.

Так, днями у Криму партизани виявили дивізіон російських катерів. Ворог має намір використати їх для операцій у Херсонській області.

Також агенти руху виявили оборонні позиції ворога біля селища Федорівка у Криму.

Крім того, за даними партизан, загарбники розміщують військову техніку на залізничній станції в Євпаторії.

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