В Евпатории захватчики оборудовали военный штаб на гражданском объекте, - АТЕШ

Деятельность партизан АТЕШ в оккупированном Крыму

Агенты движения АТЕШ продолжают разведку вражеских объектов и позиций на территории временно оккупированного Крыма. Информация передается ВСУ для дальнейшего нанесения ударов.

Так, на днях в Крыму партизаны обнаружили дивизион российских катеров. Враг намерен использовать их для операций в Херсонской области.

Также агенты движения обнаружили оборонительные позиции врага около поселка Федоровка в Крыму.

Кроме того, по данным партизан, захватчики размещают военную технику на железнодорожной станции в Евпатории.

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