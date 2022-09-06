Под Евпаторией прогремели взрывы, - СМИ

Во временно оккупированном Крыму в поселке Заозерное под Евпаторией были слышны звуки взрывов. Россияне уже начали рассказывать о "работе ПВО".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Местные жители говорят, что "бабах" был больше похож на взрыв", - пишут СМИ.
В свою очередь российские пропагандисты заявили, что в Евпатории, вероятно, сработала система ПВО.
К слову, взрывы слышали в восьми километрах от города.
Напомним, в центре оккупированного Севастополя 3 сентября прогремела серия взрывов. В городе заметили дым.
Ранее мы писали, что за последние несколько недель на территории Крыма участились взрывы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.