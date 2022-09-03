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В центре Севастополя прогремели взрывы

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Севастополь, Суббота 03 сентября 2022 16:40
В центре Севастополя прогремели взрывы Фото: в Крыму снова прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В центре оккупированного Севастополя сегодня, 3 сентября, прогремела серия взрывов. В городе заметили дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Очень сильные хлопки возле улицы Гоголя, несколько штук", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах заметно дым на месте, где звучали взрывы. Также на одном из видео можно заметить резкую вспышку.

Напомним, что за последние несколько недель на территории Крыма участились взрывы. Оккупанты объясняют их работой систем ПВО.

В то же время Украина запустила программу по эвакуации крымчан. Для жителей оккупированного полуострова будут курсировать бесплатные поезда.

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