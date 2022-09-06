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Під Євпаторією пролунали вибухи, - ЗМІ

Фото: Під Євпаторією пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Криму в селищі Заозерне під Євпаторією було чутно звуки вибухів. Росіяни вже почали розповідати про "роботу ППО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Місцеві жителі кажуть, що "бабах" був більше схожим на вибух", - пишуть ЗМІ.

Своєю чергою російські пропагандисти заявили, що в Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО.

До слова, вибухи чули за вісім кілометрів від міста.

Нагадаємо, у центрі окупованого Севастополя 3 вересня пролунала серія вибухів. У місті помітили дим.

Раніше ми писали, що за останні кілька тижнів на території Криму почастішали вибухи.

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КримВійна Росії проти України